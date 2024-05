Elina Valtonen ottaa kantaa Gazan tilanteeseen – ”Ei viattomien siviilien kustannuksella”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo X-alustalla, että Israelin ei tule aloittaa valmistelemaansa suurta maaoperaatiota Rafahissa.

– Kehotan jälleen Israelin hallitusta olemaan aloittamatta laajamittaista maaoperaatiota Rafahissa. Israelilla on täysi oikeus puolustaa itseään Hamasia vastaan, mutta ei viattomien siviilien kustannuksella Gazassa, Valtonen kirjoittaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on toistuvasti varoittanut Israelia aloittamasta operaatiota, joka hänen mukaansa ylittäisi ”punaisen viivan”.

Biden aikoo keskeyttää lisää asetoimituksia Israelille, mikäli operaatiota ei peruta. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sivuuttanut varoitukset ja BBC:n mukaan sanoo Israelin pärjäävän ilman USA:n tukea.

Rafahin erittäin tiivis alue eteläisessä Gazassa on Hamasin viimeinen jäljellä oleva linnake.

Maaoperaation sinne pelätään kuitenkin aiheuttavan valtavan määrän siviiliuhreja, sillä alueelle on pakkautunut väestöä Gazan muista osista. YK:n mukaan yli 100000 palestiinalaista on paennut Rafahista sen jälkeen, kun Israel kiihdytti iskujaan maanantaina ja kehotti ihmisiä evakuoitumaan pois kaupungin itäosista.

I am again calling upon the Israeli government not to launch a large scale ground operation in Rafah. Israel has every right to defend herself against Hamas but not at the cost of innocent civilian lives in Gaza.

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) May 10, 2024