Arto Satonen torjuu puheet hallituksen toimettomuudesta vaalien alla

Kansanedustaja ja entinen työministeri Arto Satonen (kok.) ihmettelee Kauppalehden pääkirjoitusta, jonka mukaan ”Suomi siirtyy nyt poliittiseen välitilaan”. Kirjoituksessa ennakoidaan, että hallitus jää kehysriihen jälkeen odottamaan vaaleja, eikä taloudelle tärkeisiin päätöksiin enää löydy rohkeutta.

Satonen on eri mieltä pääkirjoituksen väitteen kanssa.

– Ensinnäkin tämän ”välitilan” aikana yhteisöveroa alennetaan, yrittäjävähennystä nostetaan ja (Sanna) Marinin (sd.) hallituksen YEL uudistuksen virheet korjataan. Sen lisäksi tuetaan korjausrakentamista ja korotetaan kotitalousvähennystä sekä uudistetaan työsuhdeoption verotusta start-up yrittäjien toivomalla tavalla. Nämä kaikki asiat ovat elinkeinoelämälle myönteisiä ja tukevat yritysten kasvua, hän kirjoittaa Facebookissa.

Entinen työministeri listaa myös aiempia hallituksen uudistuksia.

– Toiseksi Orpon hallituksen aikana on tehty erittäin mittavat uudistukset työmarkkinoille ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jotka lisäävät työmarkkinoiden joustavuutta ja työn tarjontaa. Nämä uudistukset ovat siis jo pohjana sille, että työn tuottavuutta voidaan parantaa ja kasvu ei kompastu työvoimapulaan.

Kehysriihessä hallitus teki Satosen mukaan toimia, joita myös valtiovarainministeriö piti tässä taloudellessa tilanteessa oikeina.

– Liikkumavara ei ollut iso, mutta täsmätoimet ovat perusteltuja erityisesti työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta, hän kirjoittaa.

