Yrittäjien YEL-maksut uusiksi – lähes 40 prosentilla maksut laskevat

Hallitus uudistaa yrittäjien eläkejärjestelmää ja muuttaa YEL-maksujen perusteita vuodesta 2028 alkaen. Uudistuksesta päätettiin keskiviikkona päättyneessä kehysriihessä.
Uudistuksessa yrittäjä voi jatkossa valita eläkemaksunsa perusteeksi joko todelliset veronalaiset ansiotulot tai nykyisen laskennallisen YEL-työtulon. Muutos lisää yrittäjien liikkumavaraa, mutta siirtymäajan jälkeen työtulon on oltava vähintään 50 prosenttia ansiotuloista.
Yrittäjien ansiotuloina huomioidaan puhtaat ansiotulot, ei esimerkiksi ansiotulo-osinkoja.
Uudistus keventää maksuja arviolta lähes 40 prosentilla yrittäjistä verrattuna nykyiseen malliin. Noin 40 prosentilla maksut pysyvät ennallaan, ja noin viidenneksellä yrittäjistä maksut voivat nousta. Suurimmat helpotukset kohdistuvat pieni- ja keskituloisiin yrittäjiin.
Jatkossa YEL-maksun voi myös tauottaa sairauspäivärahan ajaksi. Lisäksi maksujoustoa kasvatetaan 25 prosenttiin, ja se korvaa nykyisen aloittavan yrittäjän alennuksen.
Uudistus kasvattaa valtion menoja yrittäjäeläkkeissä noin 80 miljoonalla eurolla.
Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) pitää uudistusta merkittävänä parannuksena.
– Tätä on odotettu eli viimein hyviä uutisia YEL-maksuista! Jatkossa yrittäjä saa itse valita, perustaako YEL-maksunsa todellisiin ansiotuloihin vai eläkeyhtiön antamaan työtuloarvioon. Jos yrittäjä valitsee nykyisen mallin, työtulon on oltava vähintään 50 prosenttia todellisista tuloista, Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Hänen mukaansa myös maksujen tauotus ja suurempi jousto helpottavat yrittäjien arkea.
– Nämä ovat konkreettisia parannuksia, jotka helpottavat yrittäjän arkea.
YEL-järjestelmää uudistettiin edellisellä vaalikaudella Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimesta, mutta malli sai laajaa arvostelua yrittäjiltä. Erityisesti pienyrittäjät ovat pitäneet maksuja liian korkeina suhteessa todellisiin tuloihin, ja osa on lopettanut toimintansa kustannusten vuoksi.
Nyt tehty uudistus pyrkii vastaamaan arvosteluun lisäämällä joustavuutta ja sitomalla maksut aiempaa selkeämmin yrittäjän todellisiin tuloihin.
Uudistus tulee voimaan 1. tammikuuta 2028.
– Viive johtuu siitä, että järjestelmä joudutaan rakentamaan uusiksi, Kauma huomauttaa.