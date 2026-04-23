Tyrmäys Antti Lindtmanin puheille IS:ssä – ”Vältellyt ottamasta kantaa mihinkään”

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli kovin sanoin pääministeri Petteri Orpon (kok.) kehysriihen päätöksiä ja kehotti pääministeriä jättämään eronpyyntönsä epäonnistuneen talouspolitiikan vuoksi.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen hämmästelee SDP-johtajan puheita.

- Antti Lindtman on vältellyt keskusteluja täysistuntosalissa, on välttänyt ottamasta kantaa mihinkään kriittisiin poliittisiin kysymyksiin ja nyt kun hän vihdoin aukaisee suunsa, niin hän vaatii pääministerin eroa, Partanen sanoo Ilta-Sanomille.

Kansanedustajan mukaan Antti Lindtman vaikuttaa sairastuneen ”pääministeritautiin” jo vuosi ennen vaaleja.

– Yleensä siihen sairastutaan vasta sitten, kun on jo pääministerinä jonkin aikaa toiminut ja alkaa tulla valituksia, Karoliina Partanen sanoo.

Partasen mukaan Lindtmanilta puuttuu käsitys siitä, miten maailmantalouden suhdanteet vaikuttavat Suomeen. Ukrainan sodan seurauksena itäraja on kiinni, minkä lisäksi Lähi-idän kriisi on heikentänyt kevään aikana talousnäkymiä.

- Ilman hallituksen toimia Suomi velkaantuisi tällä hetkellä vuodessa neljä miljardia euroa enemmän. Olemme tehneet toimenpiteitä, jotka kokonaisuudessaan vakauttavat julkista taloutta. Mutta kaikki vaikutukset eivät tule voimaan, koska maailmanpoliittinen tilanne on niin haastava, Karoliina Partanen sanoo.