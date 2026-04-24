Suomen rahat ovat loppu – ”autat itseäsi parhaiten pyristelemällä irti valtioriippuvuudesta”

Suomen valtion rahat ovat olleet loppu jo 20 vuotta, toteaa kansanedustaja Martin Paasi (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa hallituksen kehysriihen yhteydessä julkistettuun ennusteeseen, jonka mukaan valtion budjettitalouden alijäämä on vuosina 2029-2030 jo yli 17 miljardia euroa. Samalla valtionvelan arvioidaan nousevan vuoden 2030 lopussa noin 264 miljardiin euroon.

Eduskuntapuolueet ovat vasemmistoliittoa lukuun ottamatta sitoutuneet siihen, että seuraavan hallituksen pitää säästää jopa 8–11 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa käytännössä mittavia menoleikkauksia tai veronkorotuksia.

Paasi antaa neuvon suomalaisille.

– Autat itseäsi ja lähimpiäsi parhaiten pyristelemällä irti valtioriippuvuudesta. Mahdollisimman pian, hän kirjoittaa.

Valtioriippuvuudesta irtautuminen Paasin mukaan helpottuu, jos kansalaiset saavat pitää nykyistä enemmän itsellään omia rahojaan. Paasi toteaa, että tämä onnistuu veroja alentamalla. Hänen mukaansa veroalennukset ovat kuitenkin mahdollisia vain, jos julkisia menoja leikataan.

Hyvinvointiyhteiskuntaa ei Paasin mukaan tarvitse kuitenkaan kokonaan lakkauttaa.

– Kaikista heikko-osaisimmista on pidettävä huolta, mutta jotta se onnistuisi, kaikki työkykyiset on saatava töihin, hän toteaa.

– Toivottavasti (Petteri) Orpon (kok.) hallituksen päätökset, kuten 601 kasvutoimea alkaisivat vaikuttamaan mahdollisimman pian.

KATSO:

Sanna Ukkola Show: Suomi voi päätyä Euroopan syrjäseuduksi