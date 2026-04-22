Hallitukselta täsmätoimia työllisyyteen – ”Työ on parasta turvaa”

Hallitus tiedotti keskiviikkoiltana kehysriihessä tehdyistä talouspäätöksistä. Valtiontalouden tiukan liikkumavaran vuoksi haasteena oli, että uusien toimien vaatimien menojen vastapainoksi oli löydettävä säästöjä muualta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vakuutti hallituksen tekevän kaiken tarpeellisen suomalaisten hyvinvoinnin parhaaksi ja muistutti Suomen vaikeasta toimintaympäristöstä.

– Joka kerta kun meidän taloutemme on lähtenyt kasvuun, on uusi shokki kaatanut sen alas, Petteri Orpo sanoi.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi hallituksen tekevän uusia toimia kasvun vauhdittamiseksi ja yrittäjyyden tukemiseksi.

Kotitalousvähennystä korotetaan ja järjestöiltä leikataan. YEL-maksut laskevat arviolta 40 prosentilla yrittäjistä. Nuorten työllistymistä tuetaan jatkamalla työllisyyssetelin kehittämistä.

Yrittäjät voivat päättää, maksetaanko eläkemaksuja todellisten tulojen vai laskennallisen työpanoksen pohjalta. Riikka Purra kuvaili uudistusta merkittäväksi kasvutoimeksi, vaikka se maksaa valtiolle 80 miljoonaa euroa.

Hallitus panostaa lisäksi pitkäaikaistyöttömien osaamisen kehittämiseen, korottaa liikunta- ja kulttuurietua sekä yrittäjävähennystä, tukee energiaremontteja ja keventää maatalousyrittäjien energiaverotusta.

– Tätä pakettia tyytyväisyydellä esittelen, Purra sanoi.

Purran mukaan aiemmin sovitut säästöt toteutetaan, minkä lisäksi puuttuville säästöille on etsitty korvaavat toimet. Valtionhallintoon kohdistuvat säästöt ovat noin 60 miljoonaa euroa.

RKP:stä iloittiin kotitalousvähennyksen korottamista, jolla sanotaan olevan välitön myönteinen vaikutus työllisyyteen.

– Kun kotitaloudet ostavat enemmän palveluita, syntyy työpaikkoja ja yrityksille tarjoutuu mahdollisuus kasvaa, RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi kehysriihen jälkeen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kertoo pitävänsä kehysriihen työllisyyspäätöksiä määrätietoisina ja oikeansuuntaisina toimina tilanteessa, jossa kansainväliset kriisit ja erityisen heikko suhdanne ovat heijastuneet Suomeen työttömyyden kasvuna.

– Vaikea maailmantilanne on poikkeuksellisen kovasti iskenyt Suomeen, mutta siksi juuri on tärkeää tehdä ne päätökset, joihin me itse voimme vaikuttaa. Kehysriihessä tehtiin täsmätoimia, joilla vahvistetaan työllisyyttä ja avataan ihmisille tie takaisin työelämään. Työ on parasta turvaa, ja jokainen suomalainen ansaitsee mahdollisuuden siihen, Kopra toteaa tiedotteessa.

Hallitus kasvattaa nuorten työllistymissetelin rahoitusta 30 miljoonasta 50 miljoonaan euroon. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien paluuta työelämään tuetaan uudella osaamissetelillä, johon osoitetaan 20 miljoonaa euroa täydennyskoulutukseen.

– Nämä ovat erinomaisia uudistuksia. Kun nuori saa ensimmäisen mahdollisuuden, syntyy sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti suuri voitto. Jokainen ihminen, joka pääsee takaisin työn syrjään kiinni, on onnistuminen koko Suomelle, Jukka Kopra sanoo.

Helpotamme lainansaantia taloyhtiöiden peruskorjauksiin

Asunto osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksen ehtoja parannetaan.

Tämä helpottaa tilanteita, joissa taloyhtiöillä on vaikeuksia saada rahoitusta isoihin korjauksiin. — Sari Multala (@SariMultala) April 22, 2026

On täysin selvää, ettei nyky-YEL:illä voida jatkaa. Siksi korjaamme sen.



Välittömästi käynnistyy myös jatkotyö rahastoinnin toteuttamiseksi ja yrittäjien eläkejärjestelmän hallinnollisten kustannusten alentamiseksi.



9/ — Sanni Grahn-Laasonen 🇺🇦 (@sannigrahn) April 22, 2026