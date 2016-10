Vladimir Putinin salatun tyttären säätiö on saanut miljoonia euroja Venäjän valtion yhtiöiltä

– Voin sanoa jo ennalta, että Venäjän presidentin tyttärellä pyyhkii hyvin talouskriisistä huolimatta, venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi toteaa.

Navalnyin johtama korruption vastainen FBK-säätiö on julkaissut videon (alla), jossa setvitään Vladimir Putinin salatun tyttären Katerina Tihonovan raha-asioita. Tihonova johtaa Innopraktika-säätiötä.

Navalnyin mukaan säätiön virallinen tarkoitus on tukea tiedettä ja innovaatioita Venäjällä. Sen toiminta pyörii pitkälti Venäjän valtion omistamilta yrityksiltä saadulla rahalla. Viime aikoina sitä on tullut runsaasti.

Muun muassa Putinin lähipiiriläisen Igor Setsinin johtama öljyjätti Rosneft on rahoittanut Innopraktikaa viimeisen parin vuoden aikana liki kolmella miljoonalla eurolla. Öljynsiirtoyhtiö Transneft on puolestaan antanut Putinin tyttären säätiölle 3,5 miljoonaa euroa. Venäjän presidentinhallinnon päällikön Sergei Kirjenkon johtama Rosatom on antanut liki miljoona euroa.

Aleksei Navalnyin mukaan Putin tyttären säätiö on saanut tuottoisia sopimuksia Venäjän valtion yrityksiltä. Viime vuonna niitä on ollut kaikkiaan yli 6,5 miljoonan euron edestä. Tämän vuoden luvut eivät vielä ole julkisia.

– Innopraktikan pääasiallisia tulonlähteitä eivät kuitenkaan ole valtionyritykset vaan mystiset "kohdelahjoitukset". Tämä Putinin tyttären johtama säätiö on saanut 425 miljardia ruplaa (noin 6,2 miljoonaa euroa) tuntemattomilta oikeus- ja yksityishenkilöiltä, Navalnyi kertoo.

Lahjoittajien tiedot eivät ole julkisia. Navalnyi uumoilee, että kyse voi olla samoista valtion yhtiöistä, varakkaista oligarkeista tai jopa itse presidentistä.

– Kysymys kuuluukin, mitä varten rahat annettiin ja mihin ne käytettiin.

Navalnyin selvitysten perusteella Innopraktikan toiminta ei vaikuta todelliselta. Oppositiovaikuttajan mukaan Innopraktika kertoo julkisesti vain "järjestetyistä kongresseista" ja "mystisistä hankkeista", joita tehdään säätiötä rahoittaville yhtiöille. Yksityiskohtia ei kerrota.

Katerina Tihonova tiedetään yleisesti Vladimir Putinin tyttäreksi. Hän on naimisissa yritysjohtaja Kirill Shamalovin kanssa.

Kirill Shamalov on presidentti Putinin lähipiiriläisen ja ystävän Nikolai Shamalovin poika. Vanhempi Shamalov on Venäjän eliitin pankkina pidetyn Bank Rossijan osakas. Läntisillä pakotelistoilla komeilevan pankkiirin uskotaan kanavoineen salassa massiivisia rahamääriä presidentti Putinin käyttöön jo vuosien ajan.

Aleksei Navalnyin mukaan Putin on rikkonut Venäjän korruptiolakeja järjestäessään valtion rahoitusta Shamalovin osaksi omistamalle Sibur-kaasuyhtiölle.

Sibur sai joulukuussa Venäjän valtiolta erittäin edullisen peräti noin 1,75 miljardin dollarin eli liki 140 miljardin ruplan suuruisen lainan uusiin hankkeisiin. Navalnyi katsoo Putinin rikkoneen lakia kanavoidessaan valtion varoja tyttärensä aviomiehen yritykselle.

Shamalov myi joulukuussa hieman lainan myöntämisen jälkeen osuutensa Siburista kiinalaiselle Sinopecille. Kauppa nosti Shamalovin tuolloin Venäjän tuoreimmaksi dollarimiljardööriksi.