Vladimir Putinia ryöpytettiin päin kasvoja kokouksessa

Yksi Venäjän tunnetuimmista elokuvaohjaajista, Venäjän kansantaiteilija Aleksandr Sokurov kertoi suoraan diktaattori Vladimir Putinille näkemyksensä taiteellisen vapauden ja koulutuksen tilasta nyky-Venäjällä. Tästä kertoi ensimmäisenä venäläisjulkaisu Agentsvo.

Sokurov puhui suunsa puhtaaksi Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien presidentinneuvoston laajassa videoneuvottelussa, joita Putin nykyään suosii tapaamisten sijaan. Putin itse nimitti ja muodosti neuvoston vuonna 2021.

Joulukuun alussa RFE/RL kertoi Venäjän kulttuuriministeriön kieltäneen Sokurovin uusimman kokeellisen elokuvan Skazka (”Satu”) esittämisen. Elokuvassa esitetään Josif Stalinin, Winston Churchillin, Benito Mussolinin ja Adolf Hitlerin tapaavan kiirastulessa.

”Koko maamme pelkää”

Sokurov aloitti kysymällä, miksi hänen uusimman elokuvansa näyttäminen on kielletty.

– Miksi elokuvani kiellettiin? Mitään syytä ei kerrottu. Minä kävin läpi tämän prosessin neuvostoaikana ja silloin aina kerrottiin, miksi elokuvaani ei esitetä.

Tämän jälkeen ohjaaja alkoi arvostella ”ulkomaiseksi agentiksi” luokittelemista, jota hän kuvasi ”yksinkertaisesti leimaavaksi” ja ”poliittiseksi luokitukseksi”, jolla maksetaan vanhoja kalavelkoja.

– Joka viikko odotamme kauhulla, kenen nimi on nyt ulkomaisten agenttien listalla. Nämä määritelmät ovat kauhistuttavia. Maanmiehiäni leimataan ulkomaisiksi agenteiksi täysin yllättäen, päivitteli Sokurov ja jatkoi:

– Mielestäni tällainen on väärä päätös. Se nöyryyttää ihmistä, kansalaista, eikä jätä tälle mahdollisuutta kehittyä tai edes olla olemassa.

Sokurov muistutti etusormi pystyssä, ettei yksikään taideteoksille asetettu valtiollinen kielto ole kestänyt aikaansa.

– Kaikki nämä kiellot on kumottu, koska taiteellisen luovuuden kieltäminen on tuomittu hanke jo heti alkuunsa.

Hän valitti, että entisaikojen tapaan nytkään ei tiedetä, kuinka pitäisi poliittisista asioista keskustella nuorten ja opiskelijoiden kanssa.

– Me olemme peloissamme. Maamme on peloissaan. Asioista ei voi puhua maassamme avoimesti, rauhallisesti ja ilman hysteriaa.

”Valtio vainoaa perustajiaan eli kansalaisiaan”

Ohjaaja valitti, että kaikenlaisen oppositiohengen, tai edes sitä koskevan keskustelun, puuttuminen on erittäin paha isku maan lahjakkaille ja kyvykkäille. Viranomaiset vainoavat luovan alan toimijoita.

– Tämä on valtava, vakava ongelma, koska ihmisiltä riistetään mahdollisuus toteuttaa taiteellisia näkemyksiään tai yksinkertaisesti oikeutensa harjoittaa ammattiaan. Ja usein heille ei edes kerrota, miksi heitä kohdellaan niin tylysti ja ehdottomasti.

Sokurov ihmetteli valtion vainoavan kansalaisiaan, vaikka ”kansalaiset ovat perustaneet valtion”.

– Se on luonnotonta, haitallista, eikä missään nimessä johda taiteellisen luovuuden kehittymiseen.

Hän kertoi tämän näkyvän jo koulutuksessa.

– Useissa taidekouluissa ihmiset kulkevat jo pää kumarassa, koska he ymmärtävät, että mikään ei ole sallittua. Se on kuin elämistä suljetussa laatikossa.

Sokurov käytti esimerkkinä ukrainalaisen Grigori Tšuhrain ohjaamaa neuvostoelokuvan klassikkoa Balladi sotilaasta (“Vain neljä päivää“), joka palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla 1960 ja sai Oscar-ehdokkuudenkin.

– Yritäpä kuvata Balladi sotilaasta tänä päivänä – elokuva kiellettäisiin heti. Ja ties mitä tapahtuisi ohjaajalle.

”Mihin valtio käyttää kaikki rahansa?”

Sokurov penäsi muutosta valtion asenteeseen luovan alan toimijoita ja nuoria kohtaan.

– Muuten emme pääse pitkälle. Se tule olemaan umpikuja ja koko valtiojärjestelmän täydellinen taantuminen. Meidän tulee tehdä mahdolliseksi, että nuoret voivat saavuttaa elämässään mitä haluavat.

Tähän mennessä Putin oli lähinnä yskinyt ja kirjoitellut jatkuvasti jotain papereihinsa, mutta kiinnitti huomiota Sokuroviin tämän vedotessa hänen omiin sanoihinsa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Sanoitte kerran, että ”mitä teemme maailmalla, jossa ei ole Venäjää”. Mihin tarvitsemme valtiota, joka ei tarjoa mahdollisuutta koulutukseen? Mihin sitä tarvitsemme? Mihin se käyttää kaikki rahansa, jollei kaikkien koulutusmahdollisuuksien varmistamiseen?

Putin vastasi yhteisesti neuvoston jäsenten esittämiin kommentteihin. Sokurovin kysymyksiin hän vastasi viittaamalla lakiin ulkomaisista agenteista.

Putinin mukaan lakia tarvitaan ulkomaalaisen vaikutuksen estämiseksi ja se on lähinnä kopio vastaavasta amerikkalaislaista.

Lisäksi hän sanoi, että järjestöjen tulee olla vain tarkkana rahoituksensa avoimuudesta. Hän myös lupasi soittaa Sokurovillee ja selvittää, kuka on kieltänyt tämän uusimman elokuvan.