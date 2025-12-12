Miten olisi Britannian ja Saksan puolustusakseli?

Britannialla on kenraali evp Richard Barronsin mukaan ilmeisiä vaikeuksia toteuttaa viimeisimmässä puolustusselonteossaan määriteltyjä asevoimien uudistuksia siinä aikataulussa, jota samaan asiakirjaan sisältyvä strateginen riskiarvio edellyttäisi.
Samaan aikaan Saksa on hänen mukaansa investoinut viiden lähivuoden aikana voimakkaasti noustakseen Euroopan johtavaksi konventionaaliseksi sotilasmahdiksi. Jos maat yhdistäisivät voimansa, molemmat hyötyisivät – ja niin myös koko muu Eurooppa, maansa asevoimien strategiaesikunnan päällikkönä 2013–2016 palvellut Barrons toteaa Britannian ulkopoliittisen instituutin eli Chatham Housen julkaisemassa artikkelissa.
Kun Britannia vasta käynnistelee uudistuksiaan ja etsii malleja niiden rahoittamiseksi, Saksan Bundeswehriä vahvistetaan hänen mukaansa liittokansleri Friedrich Merzin johdolla olennaisesti nopeammassa tahdissa.
– Saksan odotetaan nostavan puolustusmenonsa 3,5 prosenttiin bkt:sta eli 162 miljardiin euroon vuoteen 2029 mennessä, Ukrainalle annettava tuki mukaan lukien, Barrons muistuttaa. Tämä tarkoittaisi 649:ää miljardia euroa seuraavien viiden vuoden aikana.
Julkisuuteen vuotaneen asiakirjan mukaan Saksan ensi vuoden budjettiin oltaisiin jo kirjaamassa 377 miljardin euron puolustustarvikehankinnat. Hankittavien 320 järjestelmän toimittajistakin 178 näyttäisi olevan jo tiedossa.
Britannialla on maansa tuoreimman puolustusselonteon valmisteluun itsekin osallistuneen kenraali Barronsin mielestä hyviä ajatuksia sotilaallisten suorituskykyjen uudistamisesta, mutta vaikeuksia rahoittaa niiden toteutus.
Saksalla on puolestaan poikkeukselliset edellytykset Euroopan mittakaavassa valtaviin investointeihin, mutta kenties puutteellisempi käsitys modernin sodankäynnin muuttuvista tarpeista. Euroopan puolustuksen kannalta olisikin hänen mielestään mielekkäintä yhdistää Britannian edistyksellinen ajattelutapa ja Saksan taloudelliset resurssit.