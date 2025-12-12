”Pimeä Mordor” – panssariesteet seisovat Narvan sillalla

Viron parlamentin eli riigikogun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson on julkaissut symboloivan kuvan Viron ja Venäjän väliseltä rajasillalta. Silta kulkee Narvan ja Iivananlinnan toisistaan erottavan Narvajoen yli.
– Mordor on pimeä. Tänä iltana Narvan sillalla meidän rajanylityspaikallamme vieraillessa oli vastassa symbolinen näkymä. Kun Euroopan puolella Narvan linnoitus on kauniisti valaistu, on Venäjä pilkkopimeässä.
Mihkelson kertoo, että ”Narvan silta on Viron puolelta kauniisti reunustettu lohikäärmeen hampain”.
– Vaikka venäläiset lupasivat pari vuotta sitten aloittavansa korjaustyöt sulkiessaan sillan autoliikenteeltä, niin nyt oli jotain jo tehtykin. Toki kyse oli vain tekosyystä rajan osittaiseksi sulkemiseksi, Mihkelson toteaa.
Narvan rajasilta on edelleen avoinna jalankulkijoille. Sen lisäksi, että Narvan asukkaista noin 97 prosenttia puhuu äidinkielenään venäjää, kaupungin asukkaista noin joka kolmas on Venäjän kansalainen. Sukuja elää molemmin puolin jokea.
– Päivässä on keskimäärin 1500 rajanylittäjää, mikä on 10 kertaa vähemmän kuin huippuaikana ennen koronaa, kertoo Mihkelson.