MTV: Juho Eerola pyytää anteeksi

Perussuomalaisten kansanedustaja, eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola julkaisi kuvan itsestään venyttämässä silmäkulmiaan vinoksi.

– Haluan kaikilta aasialaistaustaisilta ihmisiltä pyytää anteeksi, että ei ollut mikään tarkoitus heitä tällä kuvalla pilkata vaan lähinnä missiorganisaation toimintaan ottaa kantaa, sanoo Juho Eerola MTV:n Uutisille.

Eerola sanoo, että kuvan julkaisu ei häntä suuremmin kaduta. Hän halusi osoittaa tukeaan Miss Suomen kruununsa menettäneelle Sarah Dzafcelle ja pitävänsä missiorganisaation toimintaa tässä kohtaa asiattomana. Eerola julkaisi samanlaisen kuvan kuin Dzafce oli julkaissut.

– Vaikka kenties tuo kuva, jonka hän julkaisi oli myöskin asiaton, mutta työnantajan eli missiorganisaation olisi pitänyt tässä kohtaa tukea, sanoo Eerola

Eerola myöntää, että kannanoton olisi toki voinut tehdä myös jollain muulla tavalla.

– Jos olisin tehnyt sen jollain muulla tavalla, et nyt haastattelisi minua televisioon, sanoo Eerola.

Hallituspuolueiden ryhmänjohtajien säännöllisen kokouksen on tarkoitus käsitellä tapausta kokouksessaan tiistaina.

Eerola kommentoi mahdollista rangaistusta toteamalla ”Saa nähdä, jos kruunu viedään”. Hän pohti myös, että ehkä hänet aiotaan ”ruunata”.

– Omatuntoni on puhdas enkä koe tehneeni mitään väärää, sanoo Eerola.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on ilmaissut täyden tukensa Eerolan toiminnalle.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi tänään, että perusuomalaisten kuvajulkaisut silmien venyttelystä antavat huonon kuvan Suomesta ja voivat haitata suomalaisyritysten pyrkimistä Aasian markkinoille.

– Ei siitä varmaa mitään haittaa ole Suomen viennille, jos minä Facebookissa kuvan julkaisen, arvioi Eerola.