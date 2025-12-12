Tutkimus paljasti venäläisalukset Saksan droonihavaintojen takana

Seitsemän saksalaista toimittajaopiskelijaa selvitti venäläisen varjolaivaston ja Saksaa tänä vuonna kiusanneiden droonihavaintojen yhteyden, kertoo Digital Digging.

Esimerkiksi toukokuussa 2025 Antiguan ja Barbadoksen lipun alla oleva HAV Dolphin kierteli kymmenen päivän ajan Saksassa Kielinlahdella. Konttialus ei toimittanut rahtia, vaan seilasi edes takaisin pienellä alueella. Samaan aikaan 25 kilometrin päässä sotilastelakan ympärillä oli kolmena erillisenä päivänä parveillut drooneja.

Samaan aikaan 115 kilometrin päässä Alankomaiden rannikolla sen sisaralus HAV Snapper oli avomerellä. Se ilmestyi paikalleen avomerelle tarkalleen kaksi tuntia ennen kuin seitsemän droonia lensi Saksan poliisin saattaman rahtialuksen ylle. Alus kierteli paikallaan neljän päivän ajan tehden outoja lenkkejä.

Kyseinen venäläinen rahtialus oli Lauga, joka oli edellisenä kesänä käynyt Syyrian Tartusissa, jossa sijaitsee Venäjän ainoa Välimeren-laivastotukikohta ja ydinsukellusveneet. Venäjän valtiollinen atomiyhtiö Rosatom on vastuussa Venäjän sukellusveneistä ja ydinohjelmasta.

Toimittajien tutkimuksessa selvisi, että alusten miehistöt olivat venäläisiä. Alusten omistus- ja huoltosuhteet johtivat Venäjään ja yleensä Rosatomiin, joka myös vastaa droonien lennättämiseestä aluksilta.

Aiemmin saksalais- ja hollantilaisviranomaisten aluksille tekemät konttitarkastukset olivat symbolisia ja pinnallisia, eikä konttien sisältöä kunnolla tarkastettu.

Saksan poliisi salannut drooniongelman laajuutta

Toimittajaopiskelijat saivat haltuunsa Saksan keskusrikospoliisin (BKA) salaiset raportit, jotka paljastavat Verkkouutistenkin uutisoimissa Saksan droonihavainnoissa olevan kyse paljon laajemmasta ilmiöstä. Tätä saksalaisviranomaiset eivät ole halunneet kertoa julkisuuteen.

Vuonna 2025 Saksassa oli marraskuun puoliväliin mennessä ollut peräti 1 072 droonitapausta, joihin liittyi 1955 droonia. Lähes puolet tapauksista sijoittui iltatunneilla. Droonit pörräsivät “lähes yksinomaan sotilaskohteiden ympärillä”.

Vain 498 tutkitusta tapauksesta 29 tapauksessa droonin lennättäjä tunnistettiin eikä se ollut tällöin kertaakaan valtiollinen toimija.. Tapauksista 88 prosenttia jäi droonityyppi tuntemattomaksi. BKA:n oman arvion mukaan kyse oli “monimutkaisesta operaatiosta, johon tarvittiin laajoja taloudellisia ja logistisia voimavaroja”.

Droonit tarkkailevat erilaisia strategisia kohteita

Droonit sulkivat iltaisin 2. ja 3. lokakuuta Münchenin lentokentän matkustusliikenteen häiriten noin 10 000 matkustajaa. Lentokentälle aiheutettiin 6–8 miljoonan euron taloudelliset tappiot.

Saksan ilmailuviranomaisten mukaan uusi ennätys saavutettiin lokakuussa 2025, jolloin todettiin 192 droonihavaintoa. Pelkästään Frankfurtissa oli 43. Tekijät jäivät tuntemattomiksi.

BKA:n asiakirjoista selviää, että droonit tarkkailivat vuonna 2025 järjestelmällisesti myös sotilaskohteita, ja monesti Ukrainan tukeen liittyen.

Tammikuun lopulla useita drooneja havaittiin Schwesingin lentokentän yllä samaan aikaan, kun ukrainalaissotilaita koulutettiin siellä. Lisäksi koko alkuvuoden ajan droonit lensivät Ukrainan avustamisen kannalta keskeisen Yhdysvaltojen Ramsteinin-lentotukikohdan ympärillä.

Huhtikuussa Bad Salzungenissa lensi drooni iltayhdeksältä samaan aikaan, kun taisteluajoneuvoja varastointiin Ukrainaan toimittamissa varten.

Toukokuussa Bundswehrin sotilasharjoituksen aikana neljässä osavaltiossa tehtiin 80 droonihavaintoa eri sotilaskohteiden ympärillä, ja ainoastaan iltatunteina.

Aina kohteena ei ole ollut ilmailu- tai sotilasala, vaan myös muut strategisesti tärkeät kohteet.

Tammikuussa kemianyhtiö Marlin ympärillä pörräsi iltakahdeksalta useita drooneja. Viranomaiset totesivat vain, että ”sattuman mahdollisuus on suljettu pois”. Toukokuussa drooni lensi viidestä kymmeneen minuuttia Biblisin ydinvoimalan yllä.

Helmi-maaliskuussa 2025 kolmena iltana droonit lensivät LNG-terminaalin yllä Stadessa. Lisäksi kaksi droonihavaintoa tehtiin läheisen merisataman ja seitsemän tapausta Wilhelmshavenin merivarikon yllä.