Virossa huolestuttiin: Venäjä kehittää hyökkäysvalmiuttaan

Viron puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mukaan Viron on reagoitava uhkaan.

Uuden helikopteritukikohdan rakentaminen Suursaarelle on merkki Venäjän militarisoinnin lisääntymisestä Suomenlahdella, Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson katsoo.



Verkkouutiset kertoi aiemmin, että Venäjän asevoimat ilmoitti rakentaneensa uuden tukikohdan Pietarin alueen pioneerien ja ilmavoimien sotaharjoituksen yhteydessä. Suursaari on noin 40 kilometrin päässä Suomen etelärannikolta ja 55 kilometriä Viron pohjoisrannikolta.

Mihkelson kertoo Viron Yleisradio ERR:lle pitävänsä uutista huolestuttavana.

– Suursaaren käyttöönotto on vakava merkki siitä, että naapurimaamme kehittää erilaista ja maantieteellisesti monimuotoista hyökkäysvalmiutta Viron välittömässä läheisyydessä, hän sanoo.



– Vielä suurempi helikopterikenttä perustettiin muutama vuosi sitten Ostrovin läheisyyteen, joka on 60 kilometriä linnuntietä eteläiseltä rajaltamme. Nämä merkit aggressiivisten harjoitusten lisäksi osoittavat vain, että Venäjä on lisäämässä hyökkäysvalmiuttaan suotuisassa kansainvälisessä tilanteessa.

Mihkelsonin mukaan Venäjä on muillakin tavoin lisännyt sotilaallista aktiivisuuttaan Itämerellä.

– Esimerkiksi Venäjä on viime vuosina vahvistanut merkittävästi Itämeren laivastoa, tehnyt säännöllisiä strategisten pommikoneiden ylilentoja Suomenlahden ja Itämeren yli, lisännyt Pihkovassa tankkikapasiteettia ja muita yksiköitä sekä muuttanut Tytärsaaren ja Säuvon koulutusalueiksi hyökkäysharjoitteluun, Mihkelson sanoo.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mukaan Viron olisi nyt vahvistettava yhteistyötään Naton kanssa.

– On kaksi tapaa torjua tätä uhkaa. Viron on tehtävä töitä ylläpitääkseen ja vahvistaakseen liittolaissuhteita. Omatoiminen eristäytyminen liittolaisista, joita (Viron pääministeri Jüri) Rataksen hallitus on konservatiivisen EKRE-puolueen johdolla ajanut, tarkoittaisi turmiota. Toiseksi, Venäjän toimiin on vastattava riittävillä pelotteilla, jotka voidaan saavuttaa kehittämällä omaa puolustuskykyämme. Ilma- ja rannikkopuolustus ovat kriittisiä ja Nato-liittolaisten läsnäolon lisääminen, hän arvioi.