Venäjä rakentanut sotilaskoptereille kentän Suomenlahdella

Venäjän asevoimat ilmoittaa rakentaneensa uuden sotilashelikopterikentän Suomenlahden Suursaarelle.

Läntisen sotilaspiirin tiedotteen mukaan rakennustyöt tehtiin Pietarin alueen pioneerien ja ilmavoimien sotaharjoituksen yhteydessä.

Tukikohta koostuu viidestä laskeutumisalustasta ja niitä tukevasta komentoasemasta sekä muista tukilaitoksista. Kenttä pystyy tukemaan kaikkia läntisen sotilaspiirin käyttämiä helikopterityyppejä.

Venäjä on vahvistanut myös Jäämeren puolustusta. Keskisaarentoon siirrettyjen merimaaliohjusten kantama ulottuu Norjan tärkeimpään tutka-asemaan Vuoreijassa.

Suursaari on noin 40 kilometrin päässä Kotkan Mussalon satamasta, jossa käsitellään suurin osa Suomesta vientiin menevästä konttiliikenteestä.

Is the Finnish security environment deteriorating?

– Russian Anti-ship missiles to the north

– Russian helicopter base to the south

– Prime minister and the Chief of defense in open argument#Finland #Russia #Turpo #säkpol https://t.co/l9h3eFsSyF

— Petri Mäkelä (@pmakela1) August 7, 2019