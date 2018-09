Venäjän GRU mokasi: Myrkkyepäiltyjen tiedot paljastavat lisää agentteja

Venäjän tiedustelu vaikuttaa myöntäneen agenteilleen peitepasseja peräkkäisillä numeroilla.

Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskusta epäiltyjen venäläisten Alexander Petrovin ja Ruslan Boshirovin uskotaan olevan Venäjän sotilastiedustelu GRU:n agentteja. Britannian viranomaiset julkistivat tietonsa miehistä syyskuun alussa. Tutkimukset Petrovin ja Boshirovin taustaan ovat sittemmin paljastaneet muun muassa Bellingcat tutkijaryhmän kiistattomina pitämiä todisteita epäiltyjen kytköksistä GRU:hun.

Kaikkein raskauttavimpana todisteena on pidetty Petrovin ja Boshirovin passitietoja. Huippusalaisten merkintöjen lisäksi passitiedot sisälsivät Venäjän puolustusministeriön puhelinnumeron, jonka suuntanumero osui GRU:n päämajan alueelle. Kaiken kukkuraksi miehille oli myönnetty passit lähes peräkkäisillä numeroilla.

Bellingcatin selvityksen mukaan passinumerot kuuluvat samaan sarjaan kuin aiemmin Venäjän vakoojana Puolasta karkotetun ja sittemmin Montenegron vallankaappausyritykseen väitetysti sekaantuneen venäläiseversti Eduard Shishmakovin käyttämä Eduard Shirokovin nimelle myönnetty passi. Verkkouutiset on kertonut Montenegron tapauksesta muun muassa tässä jutussa. Shishmakovin väitetään olleen yksi vallankaappausyrityksen järjestelijöistä.

Passitiedot ovat paljastaneet ilmeisen virheen GRU:n toimintatavoissa. Venäläiset toimittajat ovat päässet peräkkäisten numerojen perusteella muidenkin epäilyttävien passien ja sitä kautta todennäköisten GRU:n agenttien jäljille.

Esimerkiksi venäläinen Fontanka jäljitti saman sarjan passien haltijoita. Eräs langan päähän saatu henkilö myöntää panneensa tietoihinsa GRU:n päämajan osoitteen. Hän kuitenkin väittää olevansa jo eläkkeellä tiedustelupalvelusta. Verkossa on huomautettu, että mies on vielä seitsemän vuoden päässä asevoimien eläkeiästä.

Passisotku on herättänyt ihmetystä ja huvitusta sosiaalisessa mediassa.

– Vaikuttavaa toimintaa GRU:lta antaa agenteilleen peräkkäiset passinumerot niin, että kun saat Venäjän passien tietokannan voit periaatteessa tunnistaa GRU:n agentit – kuten venäläistoimittajat nyt tekevät, toimittaja ja Venäjä-kirjailija Shaun Walker esimerkiksi tviittaa.

Impressive work from the GRU giving their agents consecutive passport numbers, so that if you acquire the database of Russian passport details you can basically identify GRU agents, which Russian news outlets are now doing… https://t.co/wrQ1Dt4jlT — Shaun Walker (@shaunwalker7) September 22, 2018

Fontanka tracks down people with passports similar to Petrov/Boshirov. One dude admits he has put in GRU headquarters as address, but says he's now retired — 7 years earlier than regular retirement age which is typical for military. 😂

https://t.co/qoMllQCTSN pic.twitter.com/hDkyTxaDRw — Maria Antonova (@mashant) September 22, 2018

Russian news website Fontanka identifies more suspected GRU agents from Petrov/Boshirov passport list and talks to one of them. Expectedly, he denies everything, but somewhat clumsily.https://t.co/231iPgAzIM — Leonid Ragozin (@leonidragozin) September 22, 2018