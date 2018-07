Venäjä yritti vallankaappausta ja pääministerin murhaa Montenegrossa – Raportti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä oli asiantuntijoiden mukaan Montenegron hämärän vallankaappausyrityksen takana.

Montenegrossa tapahtui lokakuussa 2016 Venäjän masinoima vallankaappausyritys, Foreign Policy Research Institute -ajatushautomon tutkimusraportti väittää.

Tästä löytyvän raportin mukaan tapauksen tutkinnassa kerätty todistusaineisto ja pidätetyt epäilly viittaavat siihen, että vallankaappaukseen liittyi ”agentteja, joilla on ammattisiteet valtiollisiin tahoihin”. Tässä tapauksessa tarkoitetaan Venäjän ja Serbian hallituksia.

– Kyse on uudesta jäsenvaltiosta Montenegrosta, jota kohtaa Natoon liittymisen kynnyksellä ei vain vallankaappaus vaan Venäjän hallituksen tukema vallankaappaus, FPRI:n Euraasian tutkija Richard Kraemer sanoo Newsweekin haastattelussa.

– Toivon, että tämä raportti herättää siihen, että Venäjä on niin vakavissaan, että se käyttää kovaa voimaa poliittisten päämääriensä saavuttamiseksi Balkanilla, hän jatkaa.

Hämärä tapahtumaketju

Verkkouutiset kertoi Montenegron eriskummallisesta vallankaappausyrityksestä ensin marraskuussa 2016. Tapaus hämmensi tuolloin asiantuntijoitakin.

– Uskon, että tämä on eräs niistä tapauksista, joissa koko totuus ei selviä koskaan, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Emma Hakala totesi tuolloin Verkkouutisille.

Varmasti tiedetään ainoastaan seuraavat seikat. Montenegron viranomaiset pidättivät lokakuun 16. päivänä parlamenttivaalien aattona 19 henkilöä epäiltyinä vallankaappausyrityksestä. Heidän joukossaan oli muun muassa Serbian puolisotilaallisten poliisijoukkojen entinen komentaja Bratislav Dikic. 14 henkilöä odottaa parhaillaan oikeudenkäyntiä.

Raportissa kerrataan vallankaappausyritystä edeltänyttä ja sitä seurannutta erikoista tapahtumaketjua Montenegron järjestäytyneen rikollisuuden erikoissyyttäjä Milivoje Katnicin keräämien lausuntojen, tunnustusten ja todistusaineiston perusteella.

Raportin mukaan ryhmä venäläisiä agentteja, serbialaisia ääriajattelijoita ja Montenegron Venäjä-mielisen ja länsivastaisen Demokraattinen rintama -oppositioallianssin johtajia alkoi valmistella Montenegron hallituksen kaatamista väkivalloin jo kuukausia ennen lokakuun vaaleja.

Viranomaisten mukaan hanke lähti Venäjän sotilastiedustelu GRU:n ja turvallisuuspalvelu FSB:n ohjaamien Serbian kansalaisten aloitteesta.

Valepoliiseja ja kaappaus

Itse kaappausjuoni oli verrattain yksinkertainen.

20 miehen vahvuisen varastettuihin Montenegron poliisin erikoisjoukkojen univormuihin pukeutuneen iskuryhmän oli määrä ottaa Montenegron parlamenttitalo hallintaansa vaali-iltana. Demokraattinen rintama julistaisi samanaikaisesti vaalivoiton ja kehottaisi kannattajajoukkojaan valtaamaan rakennuksen. Valepukuiset poliisit alkaisivat ampua opposition mielenosoittajia. Sen jälkeen Demokraattinen rintama vaatisi maanlaajuisia mielenosoituksia ja syyttäisi hallitusta vallanvaihdon tukahduttamisesta väkivalloin. Myös Montenegron pääministerin Milorad Djukanovicin salamurhaamisen kerrotaan kuuluneen suunnitelmaan.

Viranomaiset saivat kuitenkin tietää vallankaappausjuonesta etukäteen. Entinen montenegrolaispoliisi Mirko Velimirovic tunnusti kuulusteluissa neljä päivää ennen kaappausyritystä kuljettaneensa aseita salaliittolaisille.

Tästä alkaneessa poliisitutkinnassa löydettiin muun muassa salattuja matkapuhelimia, aseita, piikkimattoja, käsirautoja, pamppuja ja muita Montenegron poliisin erikoisjoukkojen käyttämiä varusteita.

Venäjän erikoisjoukot maahan

Montenegron turvallisuuspalvelun kerrotaan kaapanneen Serbian turvallisuuspalvelu BIA:n viestejä samaan aikaan, kun vallankaappausvyyhti alkoi selvitä. Raportin mukaan BIA:n viestit paljastivat, että 50 Venäjän GRU:n alaisten erikoisjoukkojen sotilasta oli tullut Serbiasta rajan yli Montenegroon Zlatiborin vuoristoseudulla.

Osaston oli tarkoitus iskeä ensin lähistöllä olevaan Montenegron erikoisjoukkojen leiriin ja siirtyä sen jälkeen Podgoricaan avustamaan Bratislav Dikicin johtamaa kumouksellisten ryhmää vaali-illan kaappauksen jälkeen odotetuissa yhteenotoissa. Raportin mukaan ryhmä yhdistettiin vallankaappausjoukkoon kuuluneeseen Milan Knezeviciin salattujen puhelinten avulla. Venäläisten kerrotaan keskeyttäneen operaationsa ja vetäytyneen takaisin rajan yli sen jälkeen, kun kiinni otetusta Knezevicistä ei kuulunut mitään.

Raportin mukaan Venäjän GRU:n agentit Eduard Shishmakov ja Vladimir Popov koordinoivat vallankaappausoperaation järjestelyjä Montenegrossa kuukausien ajan. Heidän kerrotaan paenneen myöhemmin Belgradiin ja sieltä Moskovaan. BIA:n viestiliikenteen Montenegroon kerrotaan päättyneen sen jälkeen.

Ympäri Montenegroa löydettiin epäonnistunutta vallankaappausta seuraavana päivänä hylättyjä kotitekoisia aseita kuten veitsiä, linkoja ja erilaisia astaloita. Tämän katsotaan tukevan sitä, että kaappauksen jälkeen oli määrä järjestää väkivaltaisia mielenosoituksia.

Kytkökset Venäjään

Eduard Shishmakov ja Vladimir Popov ovat Montenegrossa poissaolevina syytteessä vallankaappausyrityksen johtamisesta. Shishmakovia kutusutaan GRU:n toimien johtajaksi. Todistusaineistoa hänen sekaantumisestaan juoneen kuvataan merkittäväksi.

Shishmakov muun muassa puhuu nauhoitetussa puhelussa vallankaappausryhmään kuuluneiden henkilöiden kanssa. Shishmakov on myös kuvattu puistossa Belgradissa yhtenä juonen avainhenkilöistä pidetyn Aleksandar Sindjelicin kanssa. Sindjelic on sotinut Itä-Ukrainan separatistien joukoissa. Hän on myös toinen Night Wolves -moottoripyöräjengin Serbian osaston perustajista. Kremliä lähellä olevaa Night Wolvesia kutsutaan toisinaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin moottoripyöräjengiksi.

Sindjelicin kerrotaan vastanneen 300-500 ihmisen värväämisestä mukaan vallankaappausyritykseen. Hän jakoi värväämilleen henkilöille yhteensä satoja tuhansia euroja. Sindjelic ja Eduard Shishmakov keskustelevat viranomaisten kaappaamassa puhelussa Montenegron pääministeri Djukanovicin suunnitellusta salamurhasta.

Aleksandar Sindjelic ja Bratislav Dikic ovat molemmat tunnustaneet roolinsa vallankaappausyrityksessä ja suostuneet tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa.