Juhana Vartiainen: Tätä Helsinki nyt tarvitsee

Pormestariksi pyrkivän kokoomuksen kansanedustajan mukaan pääkaupungin menestys on keskeistä koko Suomelle.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kertoo 10 myyttiä yhteiskunnasta -podcastissa olevansa käytettävänä kokoomuksen ehdokkaaksi Helsingin pormestariksi.

Juhana Vartiaisen ja Jenni Pajusen juontamassa podcastissa on vieraana Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok.). Jakso on nauhoitettu viime viikolla ennen tietoa Kirsi Pihan vetäytymisestä pormestarikisasta, mutta Vartiainen on äänittänyt podcastin alkuun erikseen äänitetyn osion, missä käsittelee omaa ehdokkuuttaan.

– Minä uskon, että niillä ajatuksilla mitä minä ajan, on laajasti kantavuutta Suomessa ja Helsingissä. Talouskasvu on nykyään kaupunkien kasvua ja Helsingin pärjääminen ja kehitys on ihan keskeinen menestystekijä koko Suomelle, Juhana Vartiainen linjaa.

Vartiaisen mukaan Helsinki on kehittynyt viime vuosina ja vuosikymmeninä hienosti, mutta uhkia on myös edessä.

– Me eletään vieläkin keskellä epidemiaa ja tämä sote-uudistus saattaa heikentää myös Helsingin tilannetta. Nyt tarvitaan todella kaupunkihenkeä ja talousosaamista. Ja minä olen sitä nyt valmis tarjoamaan, jos kokoomuksen piiri ja Helsingin äänestäjät suovat.

