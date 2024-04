Krista Kiuru suivaantui täysistunnossa: ”Tässä puhui ensimmäisen kauden kansanedustaja”

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkoiltana työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelun lakimuutoksista.

Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen sanoi ihmettelevänsä, että oppositio haluaisi nyt kuulla perustuslakiasiantuntijana työelämäprofessori Seppo Koskista, joka ei ole erikoistunut valtiosääntöoikeuteen eikä perustuslain tulkintaan.

Puheenvuoro sai SDP:n Krista Kiurun kiivastumaan. Krista Kiuru totesi vastauspuheenvuorossaan näin:

– Jos tässä kerran ei ole kiire, niin minkä takia sitten tätä asiaa ei voi arvioida? Tässä äsken puhui ensimmäisen kauden kansanedustaja. Teillä on noin vuoden kokemus tästä talosta, enkä pidä sitä huonona, koska jokaisena päivänä me kaikki opimme.

– Mutta tässä annettiin ymmärrys siitä, mikä minusta on varsin loukkaavaa… Minä puhun nyt! …Koskinen työelämäprofessorina …te vähättelitte hänen käsityksiään siitä, olisiko tässä ongelmaa, Krista Kiuru sanoi.

– Tässä arvioidaan työelämän perusoikeuksia, joihin hän nimenomaan on erikoistunut. Minä ehdotin sitä, että olisi kysytty valtiosääntöoikeuden asiantuntijoilta, kahdelta tai kolmelta, niin kuin tehtiin aikanaan, esimerkiksi kun vastaava tapaus kuusi vuotta sitten oli täällä. Mutta te olette niin varmoja asiasta, että tämä on perustuslain mukainen, koska ei edes kysytty. Kyllähän tämä kertoo siitä, että teillä on varaa ottaa riskejä. Sen takia nämä survotaan ja painetaan läpi, eikä sillä ole totuuden kanssa mitään tekemistä. Minusta tämä on asiatonta kansan demokratian hyväksikäyttöä, ja tämä on jotain sellaista, mitä me emme ymmärrä, Kiuru jatkoi.

Karoliina Partanen sai vastauspuheenvuoron.

– Totta tosiaan olen ensimmäisen kauden kansanedustaja. Viimeiset kymmenen vuotta työskentelin asianajajana ennen kuin tähän taloon tulin, ja luulen nyt jotakin tietäväni lainsäädännöstä, Karoliina Partanen sanoi.

– Meillä on perustuslaissa ainoastaan rikoslainsäädännön osalta taannehtivan lainsäädännön kielto. Se löytyy sieltä 8. pykälästä, ja te voitte sieltä sen aivan hyvin lukea. Mitä tulee sitten tähän tämän lainsäädännön voimaantuloon ja taannehtivuuteen, niin mehän emme tee vaikutuksia taannehtivasti vaan eteenpäin. Kun tämä laki tulee voimaan, niin sen jälkeen oleviin lakkoihin tämä tulee vaikuttamaan. (jatkuu kuvan jälkeen)

– Mutta kyllä niin kuin pikkusen ihmettelen, että kun teilläkin on iso ryhmä ja teillä on siellä lakiasiantuntijoita, niin he olisivat varmasti pystyneet tämän perustuslain 8. pykälän teille suomentamaan, Partanen jatkoi.

Myöhemmässä puheenvuorossaan Partanen vielä totesi, että ”en tiedä nyt, sainko tästä neljännen tai viidennen kauden kansanedustajan Krista Kiurun, entisen ministerin, puheesta selkoa, mutta hän viittasi ainakin näitten työtaisteluitten osalta tähän voimaantuloon, siihen, miten ne ikään kuin lomittuvat toisiinsa”.

Tässä ed. Kiuru viittaa ed. @KaroliinaParta1 puheeseen. Ilmeisesti ed. Kiurun mielestä ensimmäisen kauden kansanedustajien olisi syytä olla täysistunnossa suu supussa, kun kokemusta on vasta vuosi. #sdp pic.twitter.com/NzDfcdKlDi — Simo Juuti (@simojuuti) April 24, 2024