Apupaketin allekirjoittanut Joe Biden: Toimitukset Ukrainaan alkavat lähitunteina

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut Ukrainan 61 miljardin dollarin apupaketin, jonka senaatti hyväksyi eilen.

Biden sanoi CNN:n mukaan, että sotatarvikkeiden toimitukset Ukrainaan alkavat ”muutaman lähitunnin aikana”, ja ne sisältävät ilmapuolustuskalustoa, ammuksia tykistö- ja raketinheitinjärjestelmiin sekä panssaroituja ajoneuvoja.

Biden myös nosti esiin mutkikkaan ja pitkällisen prosessin, jonka apupaketin saaminen läpi edustajainhuoneesta ja senaatista vaati.

– Se oli vaikea tie. Sen olisi pitänyt olla helpompaa. Sen (avun) olisi pitänyt olla perillä aiemmin. Mutta lopulta teimme sen, minkä Amerikka aina tekee: nousimme tilanteen tasalle yhtenäisinä ja saimme sen hoidettua, Biden sanoi.

Puheessaan Biden kehui ukrainalaisten kykyä ja rohkeutta puolustautua uskomattomaksi, ja huomautti, että Venäjän miehittämistä alueista on saatu takaisin yli puolet. Biden kuitenkin totesi, että vastassa on voima, jolla on sekä halua että kykyä voittaa sota, ja sitä ei tule unohtaa.

"Ukrainians have fought back, defending their country and families with extraordinary courage… It's amazing what they do – I mean, it's amazing – against such a larger military.

Ukraine has regained over half the territory Russia took from them in this invasion, and they won… https://t.co/ap2LHETS1n pic.twitter.com/lUFcNun9WX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 24, 2024