Moskovan skandaali voi olla merkki muutoksesta: Professori kehottaa pitämään silmät auki

Venäjän apulaispuolustusministeri Timur Ivanovin pidätyksen todellisen syyn väitetään olevan lahjustapauksen sijasta epäily maanpetoksesta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Itsenäisen venäläismedian viranomaislähteiden mukaan pidätyksen oikeasta taustasta on vaiettu skandaalin välttämiseksi.

Tunnettu Venäjä-asiantuntija, Lontoon King’s Collegen Venäjä-instituutin professori Sam Greene arvioi, että Ivanovin tapaus tulee johtamaan kysymyksiin Moskovan eliitin parissa.

Greenen mukaan avainasia ei sinänsä edes ole, syytetäänkö Timur Ivanovia maanpetoksesta vaan se, miten diktaattori Vladimir Putinin hallinto maanpetoksen nyt määrittelee.

– Onko olemassa todisteita aktiivisesta yhteistyöstä vastustajan kanssa vai katsotaanko tavanomaisempien väärinkäytösten ylittävän maanpetoksen kynnyksen poliittista syistä, professori sanoo X-palvelussa.

Ivanovin häkellyttävä korruptio räjähti julkisuuteen joulukuussa 2022, kun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tiimi julkaisi sarjan paljastuksia Ivanovin perheen pröystäilevästä luksuselämästä. Tapaus oli nolo myös Kremlille. Samassa yhteydessä vuoti julki valtava määrä Ivanovien henkilökohtaisia kuvia. Niissä näkyy Kremlin eliittiä ökyjuhlissa. Ivanovin kontaktit ulottuvat aivan Moskovan ytimeen. Hän on viettänyt vapaa-aikaansa Vladimir Putinin lähimpiin avustajiin kuuluvan lehdistösihteeri Dmitri Peskovin kanssa. Ivanovin on kerrottu kuuluvan myös puolustusministeri Sergei Shoigun luotettuihin.

Sam Greene sanoo Venäjän eliittien etsivän nyt pidätyksen myötä vihjeitä siitä, miltä heidän oma tulevaisuutensa näyttää.

– Ovatko kaikki väärinkäytökset maanpetosta? Onko olemassa erotettavissa olevaa rajaa? Rangaistaanko ”maanpetoksesta” eri tavalla kuin ”ei-maanpetosrikoksista”?, hän listaa.

Kremlissä onkin voinut nyt tapahtua jonkinlainen muutos.

Professorin mukaan Vladimir Putinin hallinto on aiemmin yrittänyt pitää tällaisten asioiden suhteen yllä jonkinlaista ”rakentavaa epäselvyyttä”. Tarkoituksena on ollut hänen mukaansa pitää eliittiä epävarmuuden tilassa ja estää mahdollisten yhtenäisten vastavoimien muodostumista.

– Nyt kun panoksia korotetaan, saattavat säännöt alkaa täsmentyä. Tämä voi saada [eliitin] käyttäytymään aiempaa yhtenäisemmin, mutta luoda mahdollisesti lisää haurautta, Sam Greene sanoo.

Hän kehottaakin pitämään silmät auki.

Useimpien asiantuntijoiden mukaan jättiomaisuuden puolustusministeriön suurhankkeiden sivusta vedättäneen Timur Ivanovin toiminnassa ei sinänsä ole ollut mitään poikkeuksellista Moskovan huippupäättäjien parissa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Samoilla linjoilla on Carnegie-ajatushautomon vanhempi tutkija, Venäjä-asiantuntija Dara Massicot.

Tämä herättää hänen mukaansa kysymyksen siitä, miksi Ivanov pidätettiin juuri nyt ja kenet hän mahdollisesti on suututtanut.

– Oliko Ivanov työntänyt kätensä suoraan puolustusministeriön varsinaisiin kirstuihin sen sijaan, että olisi käyttänyt oligarkkien peiteyhtiöitä kuten muut? Ylittikö hän jonkin epävirallisen rajan, jota hän ei olisi saanut? Vai hankkiko hän vihollisia, joilla on perheyhteyksiä puolustusministeriön rakennusbisneksiin – keitähän ne voisivat olla?, Massicot toteaa sarkastisesti.

Hän vihjaa tapauksen liittyvän puolustusministeri Sergei Shoiguun.

Massicot on jakanut saatteeksi Shoigua koskevan Washington Postin artikkelin vuoden 2022 toukokuulta. Venäjän asevoimilla meni tuolloin tunnetun kehnosti Ukrainassa.

Arvostettujen Venäjä-toimittajien Catherine Beltonin ja Paul Sonnen artikkelissa arvioitiin, että Shoigun poliittinen tulevaisuus oli tuolloin vaakalaudalla. Jutussa muistutettiin myös Sergei Shoigun Ksenia-tyttären nimissä olevien yhtiöiden miljoonien eurojen bisneksistä Venäjän puolustusministeriön kanssa.

