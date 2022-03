He pysäyttivät hyökkääjän jättikolonnan Kiovan lähellä – näin pieni erikoisyksikkö yllätti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pienestä ukrainalaisesta yksiköstä on tullut ratkaisevan tärkeä osa taistelua pääkaupungista.

Vain noin 30 sotilaan vahvuinen lennokkeja käyttävä Ukrainan asevoimien erikoisyksikkö on ollut merkittävässä roolissa pääkaupunki Kiovan puolustustaistelussa. Guardianin reportaasin mukaan yksikön järjestämät öiset väijytykset olivat eräs syy Venäjän armeijan jättimäisen ajoneuvokolonnan pysähtymiseen Kiovan lähellä.

Yksikköä johtava everstiluutnantti Jaroslav Honchar kertoo Guardianille, kuinka pieni ja liikkuva joukko onnistui pysäyttämään hyökkääjän Ivankivin liepeillä.

Yksikkö koostuu yönäkölaitteilla, tarkkuuskivääreillä, etälaukaistavilla miinoilla ja lämpökameroilla ja pienillä pommeilla varustetuilla lennokeilla aseistautuneista erikoisjoukkojen sotilaista. Taistelijoiden kerrotaan liikkuvan metsissä mönkijöillä ja iskevän teitä pitkin liikkuvien venäläisten kimppuun sivustoista.

– Tämä pieni yksikkö tuhosi yön pimeydessä pari kolme ajoneuvoa kolonnan kärjestä. Sen jälkeen se jämähti paikalleen. He pysyivät siellä pari seuraavaa yötä ja tuhosivat paljon lisää ajoneuvoja, Jaroslav Honchar kertoo.

Venäläisten kerrotaan pilkkoneen kolonnansa seuraavaksi pienempiin osiin, jotka yrittivät edetä tahoillaan kohti Kiovaa. Sama ukrainalaisyksikkö onnistui kuitenkin Honcharin mukaan iskemään venäläisten huoltovarikolle ja tuhoamaan vihollisen kyvyn jatkaa etenemistä.

– Venäjän etujoukko jäi jumiin ilman lämpöä, öljyä, pommeja ja polttoainetta ja kaikki tämä kiitos 30 ihmisen työn, everstiluutnantti sanoo.

Yksikö lennokkien kerrotaan auttaneen myös Venäjän laskuvarjojoukkojen Hostomelin lentokentälle sodan alussa suuntaaman helikopterihyökkäyksen torjumisessa.

Reportaasissa kerrotaan, ettei ukrainalaisten väitteitä ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusviranomaiset ovat kuitenkin kertoneet Ukrainan hyökkäysten vaikuttaneen siihen, että Venäjän jättikolonna pysähtyi Ivankivin tienoille.

Tehokasta lennokkisotaa

Erikoisjoukon lennokeista vastaa Guardianin mukaan Aerorozvidka-niminen tiedusteluyksikkö. Se sai alkunsa kahdeksan vuotta sitten IT-ammattilaisista ja lennokkiharrastajista koostuneesta vapaaehtoisryhmästä.

Alkuun yksikkö käytti vapailta markkinoilta saatavilla olevia lennokkeja. Sittemmin ukrainalaiset ovat valmistaneet omia kahdeksanroottorisia lennokkeja, jotka voidaan varustaa pienillä pommeilla ja kranaateilla.

Aerorozvidka on myös rakentanut Delta-nimisen sensoriverkoston, joka syöttää reaaliaikaista tietoa vihollisen liikkeistä digitaaliseen karttaan. Sitä on käyetty tykistön apuna. Järjestelmän kerrotaan käyttävän nyt Tesla-miljardööri Elon Muskin Ukrainalle toimittamaa Starlink-satelliittijärjestelmää. Verkkouutiset on kertonut Starlinkin roolista Ukrainan lennokkisodassa aiemmin muun muassa tässä jutussa.

