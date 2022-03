”Heiltä loppuu polttoaine ja ruoka” – Eteneminen Kiovaan pysähtyi

Hyökkääjän kerrotaan olevan vaikeuksissa huollon kanssa.

Yhdysvallat arvioi Venäjän lähettäneen jo peräti 80 prosenttia Ukrainan lähelle sijoitetuista joukoistaan sotaan. Tästä huolimatta eteneminen Kiovaan on jämähtänyt. Amerikkalaistietojen mukaan hyökkääjä ei ole juuri edennyt Kiovaa kohti viimeisen vuorokauden aikana.

Korkeaan amerikkalaiseen puolustusiranomaiseen viittaavan Foreign Policyn kansallisen turvallisuuden toimittaja Jack Detschin mukaan Yhdysvallat katsoo, että taustalla ovat logistiikan ongelmat.

– Heiltä ei lopu vain polttoaine vaan heiltä loppuu myös ruoka, amerikkalaisviranomaisen kerrotaan toteavan.

Amerikkalaisten mukaan iso osa Venäjän Ukrainaan lähettämistä joukoista on nuoria varusmiehiä.

– Monet heistä eivät edes tienneet, että heidät lähettäisiin sotatoimialueelle.

Yhdysvaltain tietojen perusteella Venäjä ei näytä arvioivan uudelleen strategiaansa Ukrainassa huolimatta joukkojen parissa leviävästä turhautumisesta ja huollon ongelmista.

Tiedot ovat linjassa Ukrainan viranomaisten julkistamien ja vangeiksi jääneiden venäläisten sotilaiden kertoman kanssa.

Amerikkalaisviranomainen kuvaa Venäjän tähänastista sotimista riskejä vältteleväksi ja ennustaa Venäjän pyrkivän oppimaan virheistä ja sopeutumaan tilanteeseen. Samaa ovat sanoneet myös asiantuntijat.

Venäjän kerrotaan ampuneen sodan ensimmäisten kuuden päivän aikana yli 400 ohjusta Ukrainaan. Nyt sotaan osallistuu amerikkalaisten mukaan noin 75 lentokonetta. Venäjän ilmavoimien pientä roolia sodassa on tähän asti ihmetelty.

Kiova on ollut alusta alkaen Venäjän joukkojen pääkohde Ukrainassa. Venäjä on yrittänyt saartaa Kiovaa jo päiviä, mutta Ukraina on toistaiseksi pystynyt estämään hyökkääjän pyrkimykset. Aiemmin tänään kerrottiin, että kaupunkia lähestyy peräti 60 kilometrin mittainen venäläiskolonna.

Venäjän asevoimat ovat kärsineet Ukrainassa jatkuvista logistiikkaongelmista. Ympäri Ukrainaa on tullut tietoja muun muassa polttoainepulan takia hylätystä venäläiskalustosta.

BREAKING: U.S. believes Russia has committed more than 80 percent of pre-staged troops into Ukraine: senior U.S. defense official. Russia has not been able to advance on Kyiv due to fuel & sustainment problems. "Not only are they running out of gas, they're running out of food" — Jack Detsch (@JackDetsch) March 1, 2022

Russian push on Kyiv hasn't moved much in 24hrs. senior US defense official says that because of fuel shortages, "we are also picking up signs that they're having problems feeding their troops — that they're not only they're running out of gas but they are running out of food." — Paul McLeary (@paulmcleary) March 1, 2022

NEW: A "significant number" of more than 150,000 Russian troops invading Ukraine are very young men drafted into military service, per a senior U.S. defense official. "Many of them weren’t even aware that they would be sent into a combat zone," the official said. — Jack Detsch (@JackDetsch) March 1, 2022

NEW: Russia has launched more than 400 missiles into Ukraine in six days of war: senior U.S. defense official. That marks an average of over 60 Russian missile launches into Ukraine each day. Russia is flying more than 75 aircraft over Ukraine, the official said. — Jack Detsch (@JackDetsch) March 1, 2022

Russia's risk-averse military behavior is "pretty much in plain sight" in the first six days of Ukraine conflict: senior U.S. defense official. "They will readjust, we have to expect that," the official said. U.S. has insisted Russian military likely to learn from early troubles — Jack Detsch (@JackDetsch) March 1, 2022