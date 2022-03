Elon Muskin Starlink-verkko tukee Ukrainaa lennokkisodassa

Ukraina hyödyntää onnistuneesti SpaceX:n Starlink-verkkoa puolustustaistelussa, kertoo The Telegraph.

Ukrainan puolustusvoimat käyttää Starlink-verkkoa tiedustelun tukena. Starlink-verkon kautta Ukrainan lennokkitiedustelu kykenee siirtämään hankkimansa tiedustelutiedon tehokkaasti eteenpäin, jonka jälkeen lennokki- tai tykistöiskut voidaan toteuttaa. Perinteiset tietoverkot ovat Ukrainassa monin osin tuhoutuneet tai vahvan häirinnän kohteena.

SpaceX:n perustaja Elon Muskin mukaan Starlink-verkko on toistaiseksi toiminut häirintäyrityksistä huolimatta.

– Starlink on, ainakin tähän asti, kestänyt kaikki hakkerointi- ja häirintäyritykset, Musk kirjoittaa Twitterissä.

Venäjän hyökättyä Ukrainan tietoverkot ovat kärsineet pahoin. Starlink-verkko perustuu tuhansiin pieniin satelliitteihin ja kevyisiin maa-antenneihin, joihin Venäjän on huomattavasti vaikeampi vaikuttaa. Se on saanut maassa jo yli 100 000 aktiivista käyttäjää.

Venäjä on syyttänyt Muskia sekaantumisesta Ukrainan sotaan Starlink-verkon käyttöön oton jälkeen. Musk ilmoitti helmikuun lopussa Starlink-verkon olevan käytössä Ukrainan alueella.

Verkkouutiset uutisoi Starlink-verkon käyttöönotosta Ukrainassa tässä jutussa.

Starlink, at least so far, has resisted all hacking & jamming attempts

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022