”Ei mahdu oikeustajuun” – vapaa liikkuvuus kielletään Alkoon vedoten

Kansanedustaja kummeksuu alkoholin etämyyntiin liittyvää sääntelyä.

– EU sallii tavaroiden vapaan liikkumisen (etämyynti), mutta samaan aikaan Suomi kieltää tavaroiden vapaan liikkumisen Suomessa Alkon monopoliin ja kansanterveyteen vedoten, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo päivittelee.

Hän kommentoi Twitterissä MTV:n tästä löytyvää juttua. Siinä kuvaillaan suomalaisten alkoholintuottajien tuskailua viranomaisten ja alkoholisääntelyn kanssa. Jutussa siteerataan esimerkiksi kansainvälistä mainetta niittäneen Tornio Distilleryn perustajaa Kaj Kostanderia.

Kostander ryöpytti suomalaista sääntelyä hiljattain Facebookissa ja vetosi päättäjiin:

Kiitos Suomi, että suojelet kansaasi väkevien alkoholien vaaroilta. Kiitos, että suojelet ihmisiä siltä tiedolta, että täällä on pieniä tislaamoja, jotka tekevät kansainvälisesti palkittuja tuotteita. Estät meitä kertomasta palkinnoistamme. Kiellät meitä julkaisemasta kuvia tuotteistamme sosiaalisessa mediassa. Kiellät meitä tekemästä lainkaan digimarkkinointia. Kiellät sen, vaikka se olisi suunnattu vain kansainvälisille markkinoille. Kuitenkin Facebookissa voidaan mainostaa, että saan tilata absinttia kotiini. Toimija on ulkomainen, eikä sitä voi Suomi estää. Palvelu pelaa kaiken lisäksi suomeksi, ettei vain kielimuuri tulisi esteeksi. Olisiko mitään, jos edes pienpanimo-oluiden osalta pääsisimme samalle viivalle ulkomaisten toimijoiden kanssa ja sallisit meille oikeuden toimittaa tuotteitamme asiakkaillemme kaikkialle Suomessa

– Jotain on aidosti tehtävä ja nopeasti. Ei mahdu millään kansan oikeustajuun, Sinuhe Wallinheimo kommentoi.

Tornio Distilleryn Kostiander ihmettelee tilannetta MTV:lle. Samalla kun ulkomainen myyjä voi mainostaa tiukan viinan kotiinkuljetusta Suomeen, ei suomalainen tislaamo voi edes kertoa tuotteistaan. Viranomainen on jopa aiemmin käskenyt Tornion Panimoa poistamaan sosiaalisen median julkaisut, joissa kerrottiin yrityksen juomien voittamista palkinnoista.

Oikeus etämyyntiin torjuttiin

Ravintoloille on esitetty nykyistä laajempaa oikeutta alkoholijuomien ulosmyyntiin ja etämyyntiin koronarajoitusten aiheuttamien tappioiden lievittämiseksi ja kassavirran parantamiseksi nyt kun rajoituksia puretaan.

Kokoomuksen esityksessä ulosmyyntioikeus olisi koskenut alle 16 prosenttisia juomia. Hallituspuolueiden edustajat torjuivat kuitenkin esityksen. Eduskunnan käsittelyn jälkeen on ihmetelty, mihin aiemmin julkisuudessa ehdotuksen puolesta liputtaneiden keskustalaisten ja vihreiden tuki suli.

Pienpanimoille oikeutta etämyyntiin on kuitenkin lupailtu. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan asia oli määrä käsitellä toukokuun aikana. Toistaiseksi edistystä ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Vuosien vääntö

Alkoholin nettimyynti on ollut Suomessa vuosikausien juridisen väännön kohteena. Toisinaan etämyyntiä on tulkittu alkoholirikokseksi ja toisinaan taas ei. Asiaa on käyty puimassa EU-tuomioistuimessa astikin. Sosiaali- ja terveysministeriön uuteen alkoholilakiin ajama suora etämyyntikielto kaatui aikanaan Verkkouutisten tietojen mukaan, koska EU-komissio puuttui asiaan. Verkkouutiset on avannut saagan vaiheita muun muassa tässä artikkelissa. Suomen ja EU-komission tuolloisesta salaisesta kirjeenvaihdosta kerrottiin tässä.

Etämyynti on erotettava etäostosta. Siinä missä ensimmäistä on tulkittu kielletyksi, on jälkimmäinen ollut aina sallittua. Etämyynnissä juomien kuljetuksen järjestämisestä ja veroista vastaa myyjä ja etäostossa ostaja.

Tilanteessa nähtiin helmikuussa käänne, jonka on tulkittu haastaneen Alkon aseman oikeutusta.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi tuolloin kaikki syytteet alkoholin nettikauppaa koskeneessa jutussa. Suomalaisyrittäjä oli myynyt vuosina 2014-2017 Latviasta ja Virosta Suomeen alkoholijuomia, virvoitusjuomia ja tupakkaa.

Sivustolla ostaja ohjattiin valitsemaan tietty kuljetusyritys, jonka avulla tuotteet saattoi saada kotiin Matkahuollon toimipisteeseen kuljetettuna. Yrittäjää syytettiin veropetoksesta ja törkeästä alkoholirikoksesta, koska syyttäjän mukaan myyjä vähintäänkin välillisesti kuljetutti tuotteet Suomeen.

Helsingin käräjäoikeus katsoi kuitenkin päätöksessään, että pelkkä kuljetusyrityksen valtuuttaminen kuljetuksen hoitamiseen ei ollut kiellettyä etämyyntiä. Edes veroseuraamuksia ei määrätty.

Verottaja julkaisi huhtikuussa uuden ohjeen etämyyntiä koskevasta verotuksesta. Siinä listattiin kriteereitä etämyynnille ja pyrittiin selventämään, missä tilanteessa myyjä on verovastuussa ja missä tilanteessa ostaja.

Epäselvää oikeustilaa verottajan ohje ei helpottanut. Esimerkiksi Valvira tulkitsee etämyynnin yhä laittomaksi, vaikka verottaja toisaalta ohjeistaakin etämyyjiä asianmukaiseen veronmaksuun.

