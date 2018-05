Anne-Mari Virolainen: Tuontikiintiöt eivät ole ratkaisu

Ministerin mukaan varsinainen ongelma on teräksen ylituotanto.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen (kok.) mukaan tuontikiintiöt, joista Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa neuvotella, eivät ole ratkaisu kysymykseen teräksen ja alumiinin tuonnista.

Valkoinen talo on ilmoittanut, että EU:n teräs- ja alumiinitulleja lykätään kesäkuun alkuun saakka.

”Kiintiöt eivät ole ratkaisu asiaan ja tuonnin määrällinen rajoittaminen on myös WTO-sääntöjen vastaista”, Virolainen kirjoittaa Twitterissä.

”Todellinen syy on teräksen ylituotanto. Epävarmuus on huonoa taloudelle”, ministeri lisää.

Presidentti Trump on perustellut tuontitulleja turvallisuussyillä. Virolaisen mukaan teräksen ja alumiinin tuoni EU-maista ei uhkaa Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta.

