Lehtiväite: Maanpetosepäily Kremlin huipulla

Venäjän apulaispuolustusministeri Timur Ivanovin pidätyksen todellinen syy on maanpetos. Asiasta kertoo itsenäinen venäläismedia iStories viitaten kahteen turvallisuuspalvelu FSB:tä lähellä olevaan nimettömänä esiintyvään lähteeseen.

Venäjän viranomaiset tiedottivat Ivanovin pidätyksestä tiistaina illalla. Hänet otettiin kiinni epäiltynä lahjuksen vastaanottamisesta. Epäilyjen yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu tarkemmin.

– Tiedot lahjusepäilystä on tarkoitettu yleisöä varten. Viranomaiset eivät halua puhua julkisesti maanpetoksesta, koska se on suuri skandaali. Kyse on kuitenkin apulaispuolustusministeristä, yksi lähteistä sanoo.

– Kukaan ei koskaan pidättäisi häntä korruptiosta. Kaikki (Kremlissä) tiesivät siitä pitkään. (Presidentti Vladimir) Putin antoi käskyn sen jälkeen, kun he onnistuivat vakuuttamaan hänet, että kyse oli maanpetoksesta, toinen lähde sanoo.

Pidätys osuu harvinaisen korkealle Moskovassa.

Ivanov nousi lännessä julkisuuteen vuoden 2022 joulukuussa, kun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tiimi julkaisi häkellyttäviä paljastuksia Ivanovin ja hänen perheensä ökyelämästä. Navalnyi on sittemmin saanut surmansa poliittisessa vankeudessa Siperiassa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Novaya Gazeta Europen mukaan Ivanovin asianajaja Murad Musaev kertoi valtion uutistoimisto RIA Novostille, että hänen asiakastaan on syytetty vain lahjuksen vastaanottamisesta ja lisäsi, että häneen liittyvää maanpetostutkintaa ei ole aloitettu.

UPD: The real reason behind Ivanov’s arrest could be accusations of treason, Russian independent media outlet IStories reported Wednesday. https://t.co/drrRCWBCTc

Ivanov’s lawyer Murad Musaev told state news agency RIA Novosti that his client had only been charged with bribery, adding that no treason case had been opened against him.

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) April 24, 2024