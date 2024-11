Yllätys ilmassa – droonit osaavat nyt väistää toisiaan ennen osumaa

Lennokkien massiivinen käyttö Ukrainan rintamalla on luonut tarvetta löytää uusia ratkaisuja niiden torjumiseen.

Molemmat osapuolet ovat kokeilleet videolinkin kautta ohjattavien pienten FPV-droonien käyttöä muita lennokkeja vastaan. Laitteita käytännössä pudotetaan joko törmäyksen voimalla, räjähdelastilla tai pienellä verkolla.

Ukrainan asevoimat julkaisi jo kesällä videoita, joissa näytettiin Venäjän suurikokoisten Zala- ja Orlan-10-tiedustelulennokkien pudottamista.

Venäjän joukot ovat hiljattain kokeilleet uutta järjestelmää ilmatorjuntadrooneja vastaan. Defense Express -median mukaan osaan tiedustelulennokeista on asennettu automaattinen väistöjärjestelmä, joka hyödyntää laitteen takaosaan asennettuja laajakulmakameroita ja tekoälyä.

Järjestelmä tulkitsee videomateriaalia reaaliajassa ja ohjaa lennokin tekemään väistöliikkeitä, jos sitä lähestyy uhkaava kohde. Tiedustelulennokkien on havaittu väistäneen kääntymällä ja laskemalla nopeasti lentokorkeutta. Hyökkäysdroonin ohjaaja voi kadottaa kohteensa näkökentästä, joten uuteen lähestymisyritykseen kuluu aikaa. Viivästys on usein ratkaisevan tärkeä, koska ilmatorjunnassa käytettävien laitteiden lentoaika on rajallinen.

Ukrainalainen sotilasasiantuntija Serhii Beskrestnov nosti havainnot esiin sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa Venäjän väistötekniikat ovat vasta kokeiluvaiheessa. Zalan ja Orlanin kaltaisia drooneja ei ole suunniteltu ketteriin liikkeisiin, joten väistötaktiikat eivät välttämättä toimi kovin tehokkaasti pienempiä lennokkeja vastaan.

Ukrainan asevoimien droonioperaattori vahvistaa tiedot Kyiv Post -lehdelle. Sotilaan mukaan kehitteillä olevaan teknologiaan voidaan vastata esimerkiksi sirpalekranaateilla, jotka vaurioittaisivat kohdettaan väistöliikkeistä huolimatta.

Venäjä on joutunut lennättämään tiedustelulennokkejaan aiempaa korkeammalla, mikä heikentää niiden keräämien havaintojen laatua. Ukrainan sanotaan osuneen FPV-drooneillaan kohteisiin entiseen tapaan lentokorkeuden muutoksesta huolimatta.