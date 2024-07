Lennokki tuhosi kepillä hyökkääjän dronen taivaalla

Ukrainan puolustusministeriö on jakanut X-palvelussa videon (jutun alla), jolla Ukrainan FPV-lennokki iskee siihen asennetulla kepillä toistuvasti Venäjän Zala-tiedusteludronea ilmassa.

Video näyttää, kuinka Ukrainan lennokki lähestyy kohdettaan takaa yrittäen vaurioittaa venäläisen dronen potkuria.

Puolustajan kerrotaan lopulta onnistuvan moottorin vaurioittamisessa. Yhteenoton sanotaan tapahtuneen Hersonin alueen taivaalla sosiaalisessa mediassa tehtyjen geopaikannusten perusteella.

Ukraina hyödyntää videolinkin kautta ohjattavia FPV-lennokkeja iskeäkseen Venäjän tiedusteludroneihin.

Vaikka lennokkeja on perinteisesti käytetty iskuissa jalkaväkeä ja ajoneuvoja vastaan, kohteita on nyt myös ilmassa.

Sosiaalisessa mediassa leviää videoita FPV-lennokeista, joilla isketään toisiin lennokkeihin. FPV-lennokit ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi torjua venäläisiä Orlan-10 ja Zala-tiedusteludroneja.

A magic stick power! 🇺🇦 FPV drone repeatedly hit a russian ZALA UAV drone with a stick and disabled the drone engine.

Over the skies of Kherson Oblast, a Ukrainian FPV drone repeatedly whacks a Russian ZALA 421-16E reconnaissance drone with a stick, before eventually disabling the Russian drone’s motor. pic.twitter.com/hC681bo2xk

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 24, 2024