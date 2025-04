USA:n lähettilään mukaan rauhansopimus perustuisi ”viiden alueen” asemaan

Yhdysvaltain erikoislähettiläs Steve Witkoff sanoi, että hänen maanantaiset neuvottelunsa Vladimir Putinin kanssa olivat ”vakuuttavia” ja keskittyivät mahdolliseen rauhansopimukseen, joka perustuu ”viiden alueen” asemaan, kertoo The Kyiv Independent.

Witkoffin mukaan Putin ilmaisi halunsa ”pysyvää rauhaa”, vaikka ”vei hetken ennen kuin pääsimme” siihen pisteeseen.

– Tämä rauhansopimus koskee näitä niin sanottuja viittä aluetta, mutta siinä on paljon muutakin. […] On turvallisuuspöytäkirja, ei Natoa, Naton artikla 5:ttä […] Tähän monimutkaiseen tilanteeseen liittyy paljon yksityiskohtia. Maiden välillä tapahtuu todellisia ongelmallisia asioita. Mutta luulen, että saatamme olla jonkin asian partaalla, mikä olisi erittäin, erittäin tärkeää koko maailmalle, hän sanoi.

Vaikka Witkoff ei nimennyt alueita suoraan, hän näytti viittaavan Venäjän vuonna 2014 laittomasti liittämään Krimiin sekä osittain miehitettyihin Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueisiin. Moskova julisti neljän viimeksi mainitun alueen liittämisen Venäjään vuonna 2022.

Lähettiläs vihjasi myös laajempaan strategiseen tavoitteeseen, joka on sidottu liiketoiminnan kannustimiin.

– Näen mahdollisuuden muokata Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta erittäin houkuttelevilla kaupallisilla mahdollisuuksilla, Se antaa todellista vakautta myös koko alueelle.

Jotkut Yhdysvaltain viranomaiset ovat pitäneet Trumpin hallinnon diplomatian suuntaa hälyttyvänä. Wall Street Journal raportoi, että ulkoministeri Marco Rubio ja Ukrainan erityislähettiläs Keith Kellogg kehottavat presidentti Donald Trumpia vastustamaan alueellisia myönnytyksiä Moskovalle.

Kellogg sanoi sunnuntaina kirjallisissa lausunnoissaan, että Venäjän ohjushyökkäys Sumyyn ”ylitti kaikki säädyllisyyden rajat”, kun taas Rubio kuvasi sitä ”hirvittäväksi” ja ”traagiseksi”.

Witkoff sanotaan kertoneen Trumpille, että Venäjän hallinnan tunnustaminen neljällä osittain miehitetyllä alueella olisi nopein tapa taata tulitauko. Tämä heijastaa selvästi Kremlin vaatimuksia ja on herättänyt huolta Kiovan liittolaisissa.

Tulitaukoponnisteluista huolimatta Venäjä torjuu edelleen Yhdysvaltojen ja Ukrainan tukeman 30 päivän tulitaukoehdotuksen. Venäjän joukot ovat toistuvasti rikkoneet energiainfrastruktuuria koskevaa osittaista aselepoa.

Trumpin pääneuvottelijana toimiva Witkoffi on saanut osakseen kritiikkiä Kremlin narratiivin omaksumisesta, erityisesti Venäjän miehityksen luonteesta ja mahdollisuuksista käydä kauppaa rauhasta alueluovutusten avulla.

Witkoff says he discussed with Putin NATO’s Article 5 as part of Russian demands for peace — which include control over 5 Ukrainian regions and much more. https://t.co/pjOO7AOcFH

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 15, 2025