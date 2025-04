Lämpötila voi kohota tällä viikolla 23 asteeseen

Säässä otetaan tällä viikolla suuria harppauksia kohti kevättä, sääpalvelu Foreca kertoo.

– Tällä viikolla Suomeen leviää etelän puolelta ajankohtaan nähden erittäin lämmintä ilmaa. Viikon edetessä lämpötilat ensin nousevat, sitten laskevat, Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo blogissa.

Aikataulu nousuissa ja laskuissa vaihtelee Rinteen mukaan alueittain.

– Jo keskiviikkona 20 astetta on mahdollista aurinkoisilla alueilla etelässä ja lännessä. Etelässä sää on lämpimimmillään pilvisyyden salliessa pitkäperjantain tienoilla, jolloin lämpötila voi nousta jopa 20–23 asteeseen. Etelässä viilenee reilusti vasta pääsiäissunnuntaiksi. Maan keskiosassa on lämpimintä keskiviikkona ja perjantaina, ja lämpötila on enimmillään 15–20 astetta. Pohjoisessa laajimmin lämmin päivä on torstai, jolloin lämpötila nousee laajalti 8–13 asteeseen.

Pilvisyyden ollessa runsasta lämpötila pysyy Rinteen mukaan lämpimimmilläänkin enimmäkseen 10–15 asteessa.

– Maanantaina tehdyn ennusteen mukaan perjantaista sunnuntaihin Suomen yllä on myös kylmä säärintama, jonka yhteydessä runsaat sadekuurot, jopa ukkoskuurot voivat olla mahdollisia maan eteläpuoliskolla. Viikon runsaimmat sateet saattavatkin tulla näissä sadekuuroissa. Viikonlopun edetessä sää siis viilenee Suomessa pohjoisesta alkaen, Joanna Rinne ennustaa.

Ennusteen perusteella sunnuntaina päivälämpötila olisi maan etelä- ja keskiosassa auringossa noin kymmenen astetta, pilvisessä säässä 5–10 astetta. Lapissa päivälämpötilat jäävät laajalla alueella alle viiteen asteeseen. Myös pakkaslukemat Lapissa ovat mahdollisia.