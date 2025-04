Ei kai ”rahaa on” -politiikka todella tee paluuta?

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan kaikilla on vaaleista riippumatta ratkaistavanaan samat Suomen ongelmat.

– Sanoisin niin, että vaalit voittaneella puolueella ei ole yhtään enempää rahaa, ellei ”rahaa on” -politiikka sitten ole todella tekemässä paluuta, Orpo totesi mediatilaisuudessa kokoomuksen puoluehallituksen kokouksessa Helsingissä.

Orpon mukaan olisi vaarallinen tie, jos Suomen velkaantumista lisättäisiin.

SDP oli kunta- ja aluevaalien ykkönen. Kokoomus kasvatti kannatustaan, mutta jäi toiseksi. Etenkin kokoomuslaiset ovat soimanneet pääoppositiopuoluetta jo pitkään Suomen talouden tosiasioiden valossa katteettomista lupauksista ja uskottavan talouspolitiikan puuttumisesta.

– Tämä realismi on edessä sekä kunnissa että hyvinvointialueilla – se onko kaikkea luvattua mahdollista toteuttaa.

Kokoomusjohtajan mukaan aika näyttää, mikä äänestäjien kuluttajansuoja oli.

– Kokoomus kertoo aina ennen ja jälkeen vaalien rehellisesti, sen mitä ollaan tekemässä.

Petteri Orpolta kysyttiin tilaisuudessa useampaan otteeseen, miten perussuomalaisten heikko vaalimenestys vaikuttaa ja merkitseekö vaalien tulos muutoksia hallituksen talouspolitiikan linjaan.

Orpon mukaan säästöillä on tapana näkyä erityisesti valtiovarainministeripuolueen suosiossa. Hän kuitenkin muistutti hallituksen ohjelman sisältävän runsaasti perussuomalaisille tärkeitä asioita. Talouden realiteetteja ei myöskään pääse karkuun.

– Tässä on kaksi puolta. Meidän on ollut välttämätöntä tehdä säästöjä, koska meidän julkinen taloutemme on edelleen vaarallisesti velkaantunut ja toinen puoli on se, että yksikään säästö ei ole helppo säästö. Aina se osuu jonnekin, ja valtiovarainministeri joutuu siinä kantamaan vastuuta.

Pääministeri korosti kantavansa itse täyden vastuun hallituksen politiikasta ja myös ikävistä päätöksistä.

– Olen edelleen täysin sitä mieltä, että valittu strategia on se paras strategia Suomelle.

Petteri Orpon mukaan on haettava kasvua parantamalla kilpailukykyä ja työllisyyttä ja investoimalla tulevaisuuteen panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen. Julkista sektoria on lisäksi pienennettävä.

– Muuta vaihtoehtoa ei ole – enkä ole sellaista myöskään oppositiolta kuullut.

Orpolta kysyttiin, johtaako vaalitulos siihen, että reilun viikon päästä alkavassa hallituksen puoliväliriihessä tehtäisiin jonkinlainen muutos hallituksen isoon tavoitteeseen sopeutuksista ja valtion velkaantumisen taittamisesta.

– Ei, Petteri Orpo vastasi.

Hyvinvointialueiden rahoituksesta ja taloustoimien aikatauluista Orpo toivoi rauhallista keskustelua.

– Ne alueet, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai vaikeuksia saada palvelut pelaamaan, joko arviointimenettelyn tai tiiviin yhdessä työskentelyn kautta mennään eteenpäin. Ja sen polun päässä, jos on tarvis – ja joidenkin alueiden osalta tulee olemaan tarvis – se tarkoittaa lisää aikaa ja lisää rahaa.