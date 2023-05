Wagnerin joukot etenivät 250 metriä, yli sata sotilasta kaatui

Venäjän Wagner-palkkasoturiryhmää johtava oligarkki Jevgeni Prigozhin ilmoitti yllättäen vetävänsä joukkonsa pois Donetskin alueella sijaitsevasta Bahmutin kaupungista.

Raskaita tappioita kärsineen yksityisarmeijan kerrottiin vetäytyvän takalinjaan ”nuolemaan haavojaan” voitonpäivän jälkeen 10. toukokuuta.

Jevgeni Prigozhin julkaisi hieman aiemmin videon, jossa hän arvosteli kovin sanoin Venäjän asevoimien johtoa. Hänen mukaansa Wagner on kärsinyt jatkuvasta ammuspulasta, mutta jatkanut silti rynnäköitä ylivoimaisia ukrainalaisjoukkoja vastaan.

Wagner-johtajan sosiaalisen median julkaisujen perusteella hyökkäykset jatkuivat vielä alkuviikosta.

Palkkasotilaiden kerrottiin edenneen keskiviikkona 250 metriä Bahmutin keskustassa, mutta menettäneen 116 taistelijaa kaatuneina ja vielä enemmän haavoittuneina.

– Ammuspula on akuutti. Ukrainalaiset ovat käynnistäneet vastahyökkäyksen. Heillä on loputtomasti ihmisiä ja ammuksia. Meillä on ammusvarastoja vain muutamaksi päiväksi, Prigozhin väitti.

Monet länsimaiset asiantuntijat eivät uskoneet keväällä Ukrainan mahdollisuuksiin pitää kiinni Bahmutin kaupungista, joka vaikutti joutuvan saarroksiin venäläisjoukkojen edettyä sen etelä- ja pohjoispuolella. Yhdysvaltain hallinnon tiedetään suositelleen Ukrainalle taktista vetäytymistä lännempänä sijaitseviin puolustusasemiin.

Ukrainan poliittinen ja sotilasjohto olivat eri mieltä, sillä Venäjän arvioitiin kärsivän jatkuvissa hyökkäyksissä massiivisia tappioita.

Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyin mukaan Bahmutin puolustamisella saatiin ostettua aikaa reservien kouluttamiseen ja tuleviin vastahyökkäyksiin valmistautumiseen. Kenraalieversti sanoi maaliskuussa Venäjän menettäneen linnoitettuja asemia vastaan tehdyissä rynnäköissä asevoimiensa taistelukykyisimmät joukot.

Huhtikuussa kaupungin sivustoille tuotiin tiettävästi VDV-maahanlaskujoukkoja, jolloin Wagnerin hyökkäysten painopiste siirtyi kaupungin keskustaan. Ukrainan joukkojen hallinnassa oli toukokuun alussa enää noin kymmenen prosenttia Bahmutin länsiosista. Kaupungin huoltotiet ovat silti pysyneet auki.

