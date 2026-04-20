Varoitus Ukrainasta: Venäjä valmistautuu liikekannallepanoon

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan syy Venäjän sosiaalisen median käytön rajoittamiseen on levottomuuksien estäminen sen varalta, että Kreml julistaisi yleisen liikekannallepanon Ukrainaa vastaan ​​​​suunnatun uuden suurhyökkäyksen tai yhteen Baltian maista kohdistetun hyökkäyksen vuoksi.

– Venäjän sosiaalisen median rajoitukset eivät liity valtionpäämiehen kritisoinnin rajoittamiseen. Mielestäni niillä on syvempi tarkoitus – estää kansannousuja, Zelenskyi sanoi sunnuntaina 24/7 TV -median haastattelussa.

Presidentin mukaan useat eri asiat ja skenaariot voisivat aiheuttaa kapinoita Venäjällä.

– Ensimmäinen asia on yleinen ja laajamittainen liikekannallepano. Suurten kaupunkien, mukaan lukien Moskova ja Pietari, ihmisten mobilisointi.

– Miksi tällainen laajamittainen mobilisaatio toteutettaisiin? Toisen suurhyökkäyksen toteuttamiseksi Ukrainaa vastaan. Vaihtoehto B: pienemmän rinnakkaishyökkäyksen suorittaminen pienemmillä kustannuksilla ja vähemmällä vaivalla jossain, missä pärjää vähemmillä taistelujoukoilla. Miksi? Koska jotkut valtiot – esimerkiksi yksi Baltian maista – eivät ole valmistautuneet voimakkaaseen vastarintaan.

Zelenskyin mukaan Venäjällä on useita vaihtoehtoja hyökkäyksen toteuttamiseksi Baltian maissa.

– Ja tässä hän (Venäjän presidentti Vladimir Putin) seuraa, mitä Nato-maissa tapahtuu tällä hetkellä. Mielestäni se ratkaisee valinnan: osallistuvatko ne (Nato-maat yhteiseen puolustukseen) vai eivät, Zelenskyi sanoi.

Presidentiltä kysyttiin, aktivoitaisiinko Naton 5. artikla hyökkäyksen kohdistuessa Baltian maihin

– Uskon, etteivät kaikki maat ehkä haluaisi tukea (Baltian maita), mutta mielestäni Nato-mailla ei ole vaihtoehtoa – muuten Natoa ei ole olemassa. Niiden on yhdistyttävä ja vastattava siihen, mitä Putin voisi mahdollisesti tehdä. Muuten heillä ei yksinkertaisesti ole enää puolustusliittoa.