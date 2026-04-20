Varoitus Ukrainasta: Venäjä valmistautuu liikekannallepanoon

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan syy Venäjän sosiaalisen median käytön rajoittamiseen on levottomuuksien estäminen sen varalta, että Kreml julistaisi yleisen liikekannallepanon Ukrainaa vastaan suunnatun uuden suurhyökkäyksen tai yhteen Baltian maista kohdistetun hyökkäyksen vuoksi.
– Venäjän sosiaalisen median rajoitukset eivät liity valtionpäämiehen kritisoinnin rajoittamiseen. Mielestäni niillä on syvempi tarkoitus – estää kansannousuja, Zelenskyi sanoi sunnuntaina 24/7 TV -median haastattelussa.
Asiasta kertoo Yahoo News.
Presidentin mukaan useat eri asiat ja skenaariot voisivat aiheuttaa kapinoita Venäjällä.
– Ensimmäinen asia on yleinen ja laajamittainen liikekannallepano. Suurten kaupunkien, mukaan lukien Moskova ja Pietari, ihmisten mobilisointi.
– Miksi tällainen laajamittainen mobilisaatio toteutettaisiin? Toisen suurhyökkäyksen toteuttamiseksi Ukrainaa vastaan. Vaihtoehto B: pienemmän rinnakkaishyökkäyksen suorittaminen pienemmillä kustannuksilla ja vähemmällä vaivalla jossain, missä pärjää vähemmillä taistelujoukoilla. Miksi? Koska jotkut valtiot – esimerkiksi yksi Baltian maista – eivät ole valmistautuneet voimakkaaseen vastarintaan.
Zelenskyin mukaan Venäjällä on useita vaihtoehtoja hyökkäyksen toteuttamiseksi Baltian maissa.
– Ja tässä hän (Venäjän presidentti Vladimir Putin) seuraa, mitä Nato-maissa tapahtuu tällä hetkellä. Mielestäni se ratkaisee valinnan: osallistuvatko ne (Nato-maat yhteiseen puolustukseen) vai eivät, Zelenskyi sanoi.
Presidentiltä kysyttiin, aktivoitaisiinko Naton 5. artikla hyökkäyksen kohdistuessa Baltian maihin
– Uskon, etteivät kaikki maat ehkä haluaisi tukea (Baltian maita), mutta mielestäni Nato-mailla ei ole vaihtoehtoa – muuten Natoa ei ole olemassa. Niiden on yhdistyttävä ja vastattava siihen, mitä Putin voisi mahdollisesti tehdä. Muuten heillä ei yksinkertaisesti ole enää puolustusliittoa.