Ukrainan torjuntadroonit osuvat Venäjän lennokkeihin jo 500 kilometrin päässä

Ukrainan torjuntadroonit osuvat venäläisiin hyökkäyslennokkeihin jo 500 kilometrin päässä, kertoo Financial Times.

Ukrainalainen Wild Hornets -yhtiö kertoi aiemmin huhtikuussa, kuinka sen valmistamat torjuntadroonit, joita ohjattiin kiovalaisesta hotellista käsin, pudottivat kaksi venäläistä Shahed-tyyppistä lennokkia 500 kilometrin päässä.

Etäisyys ei ole enää rajoitus, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin strategisten teollisuudenalojen neuvonantaja Oleksandr Kamyshin.

– Ukraina rakentaa puolustusjärjestelmää, joka pystyy suojelemaan liittolaisia ​​kaukana rajojensa ulkopuolella, Kamyshin toteaa Financial Timesille.

Viime viikolla Wild Hornets kertoi myös, että yksi sen Sting-torjuntadrooneista lensi Pohjois-Ukrainassa lentäjän ollessa maan ulkopuolella 2 000 kilometrin päässä.

Ukraina pyrkii kehittämään, massatuottamaan ja ottamaan käyttöön uudenalaisia torjuntadrooneja, jotka on suunniteltu törmäämään venäläisiin lennokkeihin ja räjäyttämään ne.

Myös ukrainalaisen Tenebris-yhtiön Bagnet-droonilla on saatu lupaavia tuloksia. Se pudotti hiljattain venäläisen lennokin 200 kilometrin päässä Kiovasta.

Venäjän ilmahyökkäykset ukrainalaisiin kaupunkeihin ovat voimistuneet. Samaan aikaan Ukrainalla ei ole tarpeeksi kalliita torjuntaohjuksia. Siten miehittämättömät ilma-alukset ovat osoittautuneet edulliseksi ja tehokkaaksi ratkaisuksi.

Maaliskuuhun mennessä ne vastasivat 70 prosentista kaikista Kiovan alueella alas ammutuista venäläisistä lennokeista, kertoo Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi.

Kerroksellinen ilmapuolustus on välttämätön

Ensimmäisen sukupolven miehittämättömillä ilma-aluksilla on rajallinen lentoaika, ja ne ovat riippuvaisia ​​radiotaajuuksista. Siksi lennättäjien on pysyttävä lähellä, minkä vuoksi he joutuvat itsekin kohteiksi.

Ukrainalaiset yhtiöt ovat päivittäneet torjuntadroonejaan, jotka käyttävät nyt suojattua internetyhteyttä. Sen avulla lennättäjät voivat hallita miehittämättömiä ilma-aluksiaan satojen – ja mahdollisesti tuhansien – kilometrien päästä.

Ukrainan joukot ovat käyttäneet samanlaisia ​​menetelmiä iskeäkseen Venäjän joukkojen selustaan. Lähempänä etulinjaa he käyttävät Starlink-internetpäätteitä ohjatakseen suurempia moniroottorisia drooneja ja maadrooneja jalkaväen täydentämis- ja evakuointitehtävissä.

Pitkän kantaman ohjaamista ei ole vielä kuitenkaan otettu käyttöön pienissä nelikoptereissa, joiden lennättäjät ovat vain muutaman kilometrin päässä niistä.

Jos pitkän kantaman ohjaaminen yleistyisi selvästi, se voisi lievittää Ukrainan jatkuvaa miespulaa ja pelastaa etulinjan lähelle sijoitettujen droonien lennättäjien henkiä. Venäjän joukot kohdistavat iskuja jatkuvasti heitä vastaan.

– Voimme kuvitella (tilanteen), että jossain päin Kiovaa on vähemmän erittäin taitavia lennättäjiä (suojassa) maan alla ja taistelukentällä on laatikoita, jotka ovat täynnä torjuntadrooneja…ja sitten Shahed-lennokin reitin perusteella lennättäjä valitsee, mistä laatikosta hän laukaisee torjuntadroonin, sanoo miehittämättömien järjestelmien käyttöä asevoimissa tukevan ukrainalaisen Dignitas-kansalaisjärjestön perustajajäsen Ljuba Shipovich.

Vaikka Ukraina on ottamassa uudenlaisia torjuntadrooneja laajemmin käyttöön, se on vain yksi osa monimutkaista ilmapuolustusjärjestelmää, muistuttavat analyytikot ja sotilaat.

Venäjä on viime viikkoina laukaissut satojen lennokkien aaltoja kerralla. Osa näistä lennokeista on livahtanut Ukrainan ilmapuolustuksen läpi. Moskovan ballistiset ohjukset ovat osittain onnistuneet osumaan kohteisiinsa Ukrainan Patriot-torjuntaohjusten pulan vuoksi.

– Kerroksellinen ilmapuolustus on välttämätön, sanoo droonien torjuntaan erikoistuneessa Darknode-yksikössä palveleva komppanian apulaiskomentaja Eugene Lesin.

– Edullisemmat järjestelmät – konekiväärit, ilmatorjuntatykit, torjuntadroonit ja elektroninen sodankäynti – nielaisevat suurimman osan hyökkäyksistä. Huippuluokan järjestelmät, kuten hävittäjät ja ilmatorjuntaohjukset, iskevät sitten jäljellä oleviin kohteisiin.

Ukrainaa kiirehtii tekoälyratkaisujen käyttöönottoa. Niillä voidaan lisätä torjuntadroonien autonomiaa ja tarkkuutta.