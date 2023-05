Wagner ilmoittaa yllättäen vetäytyvänsä Bahmutista

Oligarkki Jevgeni Prigozhin ja Wagner-joukkojen komentajisto julkaisi viestipalvelu Telegramissa lausunnon, jonka mukaan yksityisarmeija vetäytyy Bahmutista 10. toukokuuta.

Prigozhinin mukaan syynä on ammuspula, jonka takia Wagner-joukot ”ovat tuomittuja turhaan kuolemaan”. Asemat pidetään vielä ”pyhän juhlapäivän” eli 9. toukokuuta vietettävän voitonpäivän ajan, mutta tuota seuraavana päivänä rintamavastuu siirtyy Venäjän puolustusministeirölle.



Wagnerin sotatoimiin erikoistunut kansainvälisten suhteiden tutkija, tohtori Samuel Ramani arvelee, että kyse ”on joko kiristystaktiikasta tai Kremlin aidosta pyrkimyksestä suitsia Wagneria”.

Ramanin mukaan toinen vaihtoehto on, että Prigozhin yrittää asettaa ansan Ukrainalle, joka on toteuttanut viime aikoina rajoitettuja vastayökkäyksiä Bahmutin alueella. Riskianalyytikko Alex Kokcharov katsoo kyseessä olevan ukrainalaisille viritetty ansa.

Aiemmin Prigozhin julkaisi videon, jossa hän erittäin vulgaaristi haukkuu Venäjän sotilasjohtoa puolustusministeri Sergei Shoigua ja pääesikunnan päälliköä Valeri Gerasimovia myöten. Videolla hän myös vannoo Wagnerin ammuspulasta vastaavien ”palavan helvetissä”, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

He says the Bakhmut offensive will be handed over to the Russian Defence Ministry. This could be a bargaining tactic or a genuine rein in of Wagner from the Kremlin https://t.co/Oh9vZqi9ac

In a joint statement with Wagner fighters, Prigozhin cites lack of ammunition

Another plausible hypothesis is that Prigozhin is trying to trap Ukraine

Ukraine has launched limited counterattacks in Bakhmut and Russian media/Telegram has cited Bakhmut as a possible counter offensive destination https://t.co/QJPzmmnwk0

— Samuel Ramani (@SamRamani2) May 5, 2023