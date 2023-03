Ukrainan maavoimien komentaja: Tämän vuoksi emme vetäydy

Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi puolustaa päätöstä jatkaa Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin puolustamista yhä tukalammaksi muuttuneesta tilanteesta huolimatta.

Monet sotilasasiantuntijat ovat kehottaneet Ukrainaa vetämään joukkonsa uusiin asemiin kaupungin länsipuolelle. Osittain saarrettua kaupunkia on yhä vaikeampi huoltaa.

Oleksandr Syrskyin mukaan Bahmutin puolustamiseen käytetty aika voidaan käyttää reservien kouluttamiseen ja tuleviin vastahyökkäyksiin valmistautumiseen. Kenraalieversti sanoo Venäjän menettäneen linnoitettuja asemia vastaan tehdyissä rynnäköissä asevoimiensa taistelukykyisimmät joukot eli Wagner-palkkasotilaiden hyökkäysosastot.

Länsimaisten arvioiden mukaan Venäjän tappiot ovat olleet Bahmutissa ainakin viisinkertaiset verrattuna ukrainalaisten menetyksiin. Oleksandr Syrskyi mainitsee asevoimien tiedotteessa Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin väitteen, jonka mukaan Bahmutin valtaus mahdollistaisi etenemisen syvemmälle Donetskiin.

– Prigozhinin lausunnot vahvistavat jälleen sen, että Wagner-joukkojen vallattua Bahmutin vihollisen kädet olisivat vapaat, ja he pystyisivät käynnistämään uuden hyökkäyksen armeijan ja maahanlaskujoukkojen avulla, Oleksandr Syrskyi toteaa.

Maavoimien komentaja arvioi Bahmutin hallussapidon erittäin tärkeäksi koko alueen puolustamisen kannalta. Hän kiittää Ukrainan sotilaita urheasta puolustuksesta, jonka myötä tuhannet venäläissotilaat ovat kaatuneet taistelussa.

– Puolustajat ovat aiheuttaneet mittavia tappioita viholliselle sekä miesvoiman että kaluston osalta. Jokainen päivä sinnikkään vastarinnan jatkoa antaa meille arvokasta aikaa vihollisen hyökkäysvoiman vähentämiseksi, Syrskyi sanoo.

“Each day of defence allows us to prepare … for our own future offensives … while reducing enemy’s offensive capabilities"

