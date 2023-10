Tiedot todistavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan, että Venäjä haluaa yllyttää sotaa Lähi-idän alueella. Presidentti sanoi puheessaan, että uusi kärsimyksenlähde rapauttaisi maailman yhtenäisyyttä ja pahentaisi vastakkainasetteluja, mikä auttaisi Venäjää tuhoamaan rauhan Euroopassa.

– Näemme venäläisten propagandistien ilakoivan. Voimme nähdä Moskovan iranilaisten ystävien antavan auttavan kätensä Israeliin iskeneille, Zelenskyi sanoi.

– Kaikki tämä edustaa paljon suurempaa uhkaa kuin tällä hetkellä ymmärrämme. Maailmansodat menneisyydessä saivat sytykkeensä paikallisista hyökkäyksistä.

– Me tiedämme, miten vastata tähän uhkaan ja meillä on tarvittavat askelmerkit, jatkoi Zelenskyi, joka korosti, että tärkein päämäärä on suojella kansainvälistä yhtenäisyyttä.

Ukrainan sotilastiedustelu HUR kertoo, Venäjä on lähettänyt Ukrainassa haltuunsa ottamia aseita Hamasille. Suunnitelmana on ollut väittää, että Ukraina olisi myynyt saamaansa länsiaseistusta Hamasille – tällaisia väitteitä sosiaaliseen mediaan myös on pulpahdellut.

Verkkouutiset kertoi eilen, että Kreml isännöi hiljattain Hamasin vierailua.

We have data very clearly proving that Russia is interested in inciting war in the Middle East. So that a new source of pain and suffering would erode global unity and exacerbate cleavages and controversies, helping Russia in destroying freedom in Europe.

