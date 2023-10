Asiantuntijan mukaan Moskovan jälki Hamasin hyökkäyksessä on selvästi näkyvissä

Näin sanoo Ukrainan Sotilas- ja lakitutkimuskeskuksen johtaja Oleksandr Musijenko Ukrinformin mukaan.

– Venäjän jälki tässä hyökkäyksessä on selvästi nähtävissä. Israeliin hyökkäyksen käynnistäneen Hamasin sotilaallisen koulutuksen ovat voineet antaa Teheranin ja Moskovan kouluttajat, koska Venäjän jälki näkyy myös täällä selvästi. Iranin kautta suoraan, Venäjältä mahdollisen Hamasin taloudellisen avun kautta, hän pohtii.

– Jos Israel päättää iskeä Iranin sotilaslaitoksiin, jotka esimerkiksi tuottavat ballistisia ohjuksia, joita voidaan toimittaa Venäjälle, niin myös Ukrainalla voi olla tämä intressi. Tämä on meidän yhteinen etumme ja yhdistävä tekijä, Musijenko jatkaa.

Hän toteaa myös, että Israelin ja Ukrainan turvallisuusapupakettien aseista vain 20 prosenttia on päällekkäisiä, koska nämä ovat erityyppisiä sotia.

– Israelille prioriteetti on nyt raketit Iron Dome-ohjusjärjestelmään rakentamiseen. On tarve tuottaa suuri määrä raketteja, koska (Hamasin) raketti-iskuja on paljon, mikä kuluttaa Israelin rakettipotentiaalia.

Hänen mukaansa siksi turvallisuusavun kannalta Ukraina ja Israel eivät juurikaan mene päällekkäin.

– Esimerkiksi Israelille ei tarjota suuria tykistöpaketteja, koska kyseessä on hieman erilainen sota ja he tarvitsevat nyt jotain muuta, sanoo Musijenko.