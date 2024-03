”Kansallinen sota” – Tästä Venäjän vaaleissa on kyse

Venäjän presidentti Vladimir Putinin viidennen presidenttikauden uskotaan keskittyvän Ukrainan sodan jatkamiseen sekä venäläisten sodalle myönteisten asenteiden pönkittämiseen, kirjoittaa The Wall Street Journal.

Pidettyään valtaa nyky-Venäjällä jo 24 vuotta, Putinin uskotaan voittavan myös tällä viikolla pidettävät, lähinnä poliittista näytelmää muistuttavat presidentinvaalit. Vaalit voitettuaan 71-vuotiaasta Putinista tulee Venäjää pisimpään hallinnut johtaja sitten Stalinin aikakauden.

Asiantuntijoiden mukaan Putin tähtää Venäjän konservatiiviortodoksisten perinteiden elvyttämiseen, sekä laajemmassa mittakaavassa Ukrainan sodan voittamiseen ja lännen haastamiseen. Toimet vaativat kuitenkin suurieleistä vaalivoittoa.

– Tämä oikeuttaisi Putinin perinnön sekä hänen hyökkäyssotansa, opposition marginalisoinnin entisestään sekä antaisi hänen toteuttaa rauhassa visioitaan seuraavalle kuudelle vuodelle, todetaan Euroopan Parlamentin ajatushautomon tässä kuussa julkaisemassa raportissa.

Venäjän hallinnon tilastojen mukaan edellisissä, vuoden 2018 vaaleissa äänestysaktiivisuus oli 67,5 prosenttia, josta Putin nappasi 77 prosentin äänisaaliin.

Kreml on tehnyt selväksi haluavansa näissä vaaleissa entistä parempia tuloksia, jotta Putin pääsisi vapaasti toteuttamaan visioitaan, kommentoi oppositiopuolue Yablokon varapuheenjohtaja Boris Vishnevsky Telegram-tilillään.

– Mielestäni tästä näissä vaaleissa oli kysymys – että tämä on kansallinen sota, että Putin on maan johtaja maan kamppaillessa asemastaan maailmassa sekä suojellessaan rajojensa koskemattomuutta, kommentoi Angela Stent, Yhdysvaltojen rauhaninstituutin vanhempi neuvonantaja.

Putinin odotetaan myös laittavan uusia liikkeelle massapidätyksiä, poliittista vastarintaa nujertavia uusia lakeja sekä verkonkorotuksia suurituloisille. Lisäksi on myös mahdollista, että maata odottaa uusi liikekannallepano sotaponnistusten tukemiseksi.

Venäjän talous on pärjännyt suhteellisen hyvin huolimatta länsimaiden pakotteista, lähinnä Kiinan kanssa käytävän kaupan sekä öljyn korkean hinnan ansiosta. Asiantuntijoiden mukaan Putinin uskotaan keskittyvän takaamaan tavallisille venäläisille normaali arki, vähentämään köyhyyttä sekä päivittämään maan vanhentuvaa infrastruktuuria.

Verotuksen progression lisäämisen uskotaan olevan helpottava viesti köyhemmille venäläisille, jotka ovat joutuneet sodan edetessä tekemään suurempia taloudellisia ja henkilökohtaisia uhrauksia, kun rintamalle on lähetetty nimenomaan alemmista tuloluokista tulevia venäläismiehiä.

Lisäksi Putin on puhunut julkisesti veteraanien sekä Ukrainassa palvelleiden sotilaiden tukemisesta muun muassa lisäämällä koulutusmahdollisuuksia. Asiantuntijoiden mukaan kyseessä on kuitenkin todennäköisesti pelkkä vaalitemppu, sillä todennäköisempää on, että maata odottaa uusi liikekannallepano.

Edellisen liikekannallepanon aikaan maasta pakeni satoja tuhansia miehiä, ja Putinin on löydettävä keino joukkopaon estämiseksi.

Putinin uskotaan myös odottavan Yhdysvaltojen presidentinvaalien, kuten myös Euroopassa tänä vuonna pidettävien vaalien tuloksia nyt, kun maiden tuki Ukrainalle on osoittanut horjumisen merkkejä.

– Uskon, että Putin jatkaa sotaa niin kauan, kuin tarvitsee. Tässä kohtaa hän uskonee, että aika on hänen puolellaan, Stent kommentoi.