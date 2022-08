Viron pääministeri: Eurooppaan pääsy on etuoikeus eikä ihmisoikeus

Viron pääministeri Kaja Kallas kirjoittaa tviitissään, että tulisi lopettaa turistiviisumien myöntäminen venäläisille. Käytännössä sanat on osoitettu Suomelle.

– Lopettakaa turistiviisumien myöntäminen venäläisille. Vierailu Euroopassa on etuoikeus, ei ihmisoikeus. Lentoliikenne Venäjältä on lopetettu. Tämä tarkoittaa sitä, että Venäjän naapurit kantavat vastuun (Suomi, Viro ja Latvia eli ainoat saapumispaikat). On aika lopettaa turismi Venäjältä nyt.

Suomen ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner on sanonut, ettei Suomi lopeta viisumien myöntämistä venäläisille, mistä Verkkouutiset on kertonut tässä.

Baltian maat lopettivat viisumien myöntämisen venäläisille huhtikuuhun mennessä. Viro päätti lopettaa turistiviisumienmyöntämisen jo 10. maaliskuuta.

Viro ei ole asettanut täydellistä viisumikieltoa. Viron kansalaisen tai oleskeluluvan omaavan suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa oleva sukulainen (isovanhempi, vanhempi, lapsenlapsi ja lapsi) tai aviopuoliso on oikeutettu saamaan viisumi Venäjältä Viroon. Samoin viisumeita myönnetään inhimillisistä syistä, kuten hautajaiset ja sairaustapaukset sekä välttämättömät lääketieteelliset syyt.

Latvia sen sijaan keskeytti toistaiseksi koko matkustussopimuksensa Venäjän kanssa 1. elokuuta alkaen ja sulki ainoan Venäjän-konsulaattinsa Pihkovassa.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now

