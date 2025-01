Viron ex-presidentti: Ukrainassa tappolistoja aivan kuin Baltiassa 1940

Venäjä on laatinut niin sanottuja ”teloituslistoja” Ukrainassa olevista ihmisistä. Listalla on muun muassa opettajia ja toimittajia. Listoja on laadittu kaikilla Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa, jonka seurauksena ihmisiä on selittämättömästi kadonnut.

Viron entinen presidentti Toomas Ilves huomauttaa viestipalvelu X:ssä, että menettely ei ole Venäjälle uutta.

– Juuri niin he [venäläiset] tekivät Virossa, Latviassa ja Liettuassa vuonna 1940.

Neuvostoliitto miehitti Viron, Latvian ja Liettuan vuonna 1940. Samalla alueet julistettiin osaksi Neuvostoliittoa.

Ilves sanoo puhuneensa asiasta jo vuonna 2014 sen jälkeen, kun Venäjä oli vallannut Krimin niemimaan. Hänen mukaansa silloinen Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) jopa väitti, ettei Ilves tunne Viron historiaa, koska oli kasvanut Yhdysvalloissa.

Toomas Ilveksen mukaan monet länsimaalaiset poliitikot syyllistyivätkin aiemmin Venäjän sotarikosten uhrien kertomusten vähättelyyn. Erikseen hän mainitsee suomalaiset poliitikot, jotka olivat epävarmoja siitä, ovatko edes länsimaalaisia.

– Ajatelkaa sitä. Keskinkertaisuudet, jotka sivuuttavat uhrien historian koska he olivat pienempiä eurooppalaisia kansoja, Viron ex-presidentti hämmästelee.

Sittemmin myös länsimaissa Venäjän ja entisen Neuvostoliiton tekemiä sotarikoksia on tunnustettu. Ilves kuitenkin varoittaa ajattelemasta, että Venäjän tekemät sotarikokset olisivat tapahtuneet kauan sitten historiassa.

– Ei, ne eivät tapahtuneet kauan sitten. Itse asiassa sitä tapahtuu tänään Ukrainan suhteen, Ilves huomauttaa. Ja meitä kehotetaan edelleen olemaan ottamatta sitä esiin.

