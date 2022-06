Viron ex-presidentti ihmettelee: Tämä on EU-johtajien tyhmin virhe

Viikonloppuna on uutisoitu EU:n suurimpien jäsenvaltioiden eli Saksan, Ranskan ja Italian johtajien suunnittelevan yhteistä vierailua Ukrainaan. Saksan liittokansleri Olaf Scholz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Italian pääministeri Mario Draghi aikovat tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ennen kesäkuun loppupuolella järjestettävää G7-maiden huippukokousta, uutisoi The Guardian.

Nyt Viron ex-presidentti Toomas Hendrik Ilves kiinnittää huomiota siihen, ettei valtuuskuntaan ole kutsuttu Puolan presidentti Andrzej Dudaa. Ukrainan naapureihin lukeutuva Puola on profiloitunut Venäjä-pakotteiden puolustajana, sekä ottanut vastaan miljoonia ukrainalaisia pakolaisia.

Ilves kommentoi asiaa Twitterissä.

– Se, että Macron, Scholz ja Draghi matkaavat Kiovaan ilman Dudaa tapaamaan Zelenskyitä, on luultavasti tyhmin läntisten EU-johtajien tekemä virhe sen jälkeen kun (Angela) Merkel ja Macron vuonna 2021 päättivät järjestää huippukokouksen (Vladimir) Putinin kanssa eivätkä välittäneet keskustella asiasta Venäjän EU-naapureiden kanssa ensin, Ilves kirjoittaa.

Ex-presidentti viittaa Macronin ja Saksan silloisen liittokansleri Merkelin kesällä 2021 tekemään ehdotukseen järjestää kokous Putinin kanssa EU:n ja Venäjän suhteiden parantamiseksi. Kokous ei toteutunut.

Macron, Scholtz and Draghi going to Kyiv to talk to Zelensky without taking Duda is probably the dumbest political misstep by Western EU leaders since Merkel and Macron decided in 2021 to hold a summit with Putin and didn't bother to consult with EU states bordering Russia first.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) June 12, 2022