Virolaispoliitikko: Venäjän diktaattori sai syntymäpäivälahjan Hamasilta

Viron parlamentin eli Riigikogun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson kirjoittaa Hamasin tarjonneen tänä aamuna ”suuren syntymäpäivälahjan Venäjän diktaattorille ja sotarikolliselle [Vladimir] Putinille”, joka täyttää tänään 71 vuotta.

– Ennennäkemättömän laaja hyökkäys Israelia vastaan (yli 5000 rakettia plus maahyökkäys), jossa on ilmeisesti saanut surmansa tähän mennessä jo kymmeniä ja haavoittunut satoja, pakotti Israelin hallituksen julistamaan sotatilan ja käynnistämään vastaoperaation ”Rautamiekat”.

Mihkelson toteaa, että vielä on varhaista arvioida, kuinka kauan operaatio kestää, mutta Israel tulee käyttämään vastahyökkäyksessään ”maksimaalista voimaa”.

– Mitä Hamas tavoittelee? Kyse ei varmastikaan ole vain paikallisesta (siirtokuntien) tai ns. Jerusalemin moskeijan ongelmasta. Tällä on varmasti suuremmat puitteet ja erittäin todennäköisesti Hamas ei olisi toiminut ilman Iranin ja oletettavasti myöskään ilman Venäjän tukea.

Mihkelson huomauttaa, että Hamas-johtajat ovat tämän vuoden aikana käyneet Moskovassa kaksi kertaa. Hän on myös kiinnittänyt huomiota siihen, että Hamas on käyttänyt Ukrainasta tuttua droonisodankäyntiä, josta Verkkouutiset on kertonut tässä.

– Hyvin koordinoidun yllätyshyökkäyksen toteuttamiseksi Hamas tarvitsi ilmeisesti ulkopuolista (tiedustelu)apua. Huomionarvoista on, että Hamasin terroristit ovat ottaneet droonit käyttöönsä Israelin panssareita vastaan hyökkäämiseksi. Se viittaa suoraan Venäjän mahdolliseen apuun.

Mihkelson arvioi, että ”joka tapauksessa sodan puhkeaminen Israelissa on mielestä Moskovalle ja Teheranille”.

– [S]illä sidotaan länsimaiden huomiota, epävakautetaan tilannetta alueella ja romutetaan mahdollinen Israelin ja Saudi-Arabian lähentyminen. Samalle se auttaa viemaan huomiota Ukrainassa käynnissä olevalta suursodalta.

Kokenut Viron ulkopolitiikan toimija on liittänyt julkaisunsa yhteyteen järkyttäviksi varoittamia kuvia hyökkäyksen siviiliuhreista. Hän kertoo kommenttiosiossa, että Hamas-terroristit ovat myös leikanneet monen uhrinsa kurkut auki.

Samaten hän toteaa hyökkäyksen toteutumisen olleen Israelin tiedustelulta ”massiivinen” epäonnistuminen.

– Israelin voimakas vastaisku ja rauhan palauttaminen ovat ehdottomasti Viron etujen mukaisia. Konfliktin laajeneminen sen sijaan palvelee selvästi Venäjän ja Iranin (välillisesti myös Kiinan) etuja.