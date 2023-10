Hamas tuhosi Israelin panssarivaunun kuin Ukrainassa

Palestiinalaisten terroristijärjestö Hamas on julkaissut videon, jossa sen drooni tuhoaa israelilaisen Merkava 4-panssarivaunun sen päälle pudotetulla räjähteellä. Tämä menetelmä on tullut tutuksi Ukrainan sodasta erityisesti ukrainalaispuolustajien käyttämänä keinona.

Israelin Merkava-vaunun suunnittelu perustuu sen arabimaiden armeijoita, ja erityisesti niiden neuvostovalmisteisia T-72-vaunuja, vastaan käytyjen sotien kokemuksiin. Sen osumapinta-ala on suunniteltu pieneksi panssarintorjunnan ja panssaritaisteluiden näkökulmasta, mutta videon perusteella se vaikuttaa olevan herkkö ylhäältä päin tuleville hyökkäyksille.

Hamas on Iranin ja siten myös välillisesti Venäjän liittolainen. Ukrainan sodasta opittu on saanut Venäjä-tutkija Sergej Sumlennyn spekuloimaan, että Venäjä on Hamasin uuden nykyaikaisia panssarivaunuja tehtävän droonihyökkäystaidon takana.

Myös Venäjän sosiaalisessa mediassa on hehkutettu Hamasin hyökkäystä Israeliin perinteisellä venäläisellä juutalaisvastaisuudella höystettynä, kuten ulkopuoliset tarkkailijat ovat huomauttaneet.

Hamas vieraili Moskovassa tämän vuoden maaliskuussa ja tapasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kertoen, että terroristijärjestön ”kärsivällisyys Israelin kanssa alkoi olla lopussa”.

Russia is clearly behind this. No ally of HAMAS except of Russia has experience of using bomb-dropping drones against modern battle tanks. Only Russia could train HAMAS in this: pic.twitter.com/eqzmMmrsPT — Sergej Sumlenny (@sumlenny) October 7, 2023

Various Russian Telegram channels are cheering over the slaughtering of civilians in Israel. pic.twitter.com/TIDMEj6zLz — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) October 7, 2023