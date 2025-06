Viktor Orban tulistui: Ukrainan Nato-jäsenyys johtaisi maailmansotaan

Unkarin pääministeri Viktor Orban on jälleen asettunut Ukrainan EU- ja Nato-jäsenyyttä vastaan. Venäjää myöntäilevistä näkemyksistään tunnettu johtaja kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Orbanin mukaan Ukrainan Nato-jäsenyys tarkoittaisi sotaa Venäjän kanssa, ja se taas johtaisi välittömästi kolmanteen maailmansotaan.

– Tämä tarkoittaisi maailmansotaa, eikä kukaan halua sellaista. Ainakin toivon niin, Orban kommentoi.

Samasta syystä Ukrainaa ei Orbanin mukaan voi päästä EU:hun. Jos EU ottaisi Ukrainan jäsenekseen ennen Natoa, johtaisi se siihen, että sota leviäisi myös EU:hun. Se taas olisi Unkarin päämiehen mukaan ”hulluutta”.

– Tämä ei ole diplomatiaa, tämä on hulluutta. Ei tulitikkuja heitellä ruutitynnyriin, Orban jylisi.

– Emme anna heidän tehdä Euroopasta taistelukenttää.

Euractiv uutisoi torstaina Unkarin käyttäneen veto-oikeuttaan pysäyttääkseen Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelut. Orbanin mukaan tuore kyselystutkimus osoittaa, että 95 prosenttia unkarilaisista vastustaa Ukrainan EU-jäsenyyttä. Ukrainan hallituksen teettämät kyselyt eli ”kansalliset konsultaatiot” ovat osoittaneet säännöllisesti Unkarin hallituksen mielihankkeille 95-99 prosentin tukea.

Ukrainska Pravdan mukaan pääministeri myös painotti, että on epäselvää, mikä Ukraina edes on. Maa on Orbanin mukaan ”määrittelemätön entiteetti”.

– Emme edes tiedä, mikä Ukraina nykyään on, tai missä sen rajat kulkevat, Orban linjasi.

– Tämä vaara koskee kaikkia entisiä neuvostoblokin maita.

Ukraine in NATO? That would mean war with Russia, and World War 3 the very next day. Meanwhile, the EU’s reckless rush to admit Ukraine would pull the frontlines into the heart of Europe. This isn’t diplomacy, it’s insanity – you don’t throw matches on a powder keg. 💥

We won't… pic.twitter.com/1IMDSgALFF

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 28, 2025