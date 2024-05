Video näyttää, miten Ukrainan lennokit iskevät hyökkääjän vaunuihin

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee jakaa viestipalvelu X:ssä videoita Ukrainan onnistuneista iskuista videolinkillä ohjatuilla FPV-lennokeilla.

Videot ovat nähtävissä alla olevasta upotuksesta.

Yöaikaan lämpökameralla kuvatuista videoista näkyy, kuinka räjähteillä varustetut lennokit osuvat kohteisiinsa.

Leen mukaan videoilla näkyviin kohteisiin sisältyy ainakin taistelupanssarivaunu, rynnäkköpanssarivaunuja, telatykki, panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo ja raketinheitin.

Osassa jaetuista videoista on liitettynä myös kuvamateriaalia tapahtumaa kauempaa seuranneesta lennokista, mikä näyttää iskun aiheuttamia vaurioita.

Video of strikes by Ukrainian FPVs with thermal cameras on Russian MT-LB, BMD, Nona, BTR-82, BMP, and TOS-1A thermobaric MLRS.https://t.co/ch9RAqOf5Rhttps://t.co/sSixsmS673https://t.co/yiNnsBpM3fhttps://t.co/XpDfx3lpQP pic.twitter.com/t3wDOT3eds

— Rob Lee (@RALee85) May 10, 2024