Verilöyly rintamalla, venäläiset yrittivät hyökätä kiinalaisilla ”golfautoilla”

Venäjä on tiettävästi hankkinut asevoimien käyttöön tuhansia kiinalaisia Desertcross 1000 -ajoneuvoja. Kyse on avoimista ja käytännössä täysin suojaamattomista kevytajoneuvoista. Esimerkiksi Forbes kerto tässä jutussa, että kyse on käytännössä raskaista golfautoista. Sellaisiksi niitä myös rintamalla nimitetään.

Ukrainan sodan seuraajat ovat taivastelleet viime aikoina tapaa, jolla venäläiset ovat ajopelejä käyttäneet. Sotilasasiantuntija, FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee on koonnut alta löytyviin X:n päivityksiinsä kuvia ja videoita ajokeista rintamalla.

85-hevosvoimaisia ajokkeja on helppo kuvitella erilaiisiin tukirooleihin kaukana etulinjasta. Venäjän joukot ovat kuitenkin yllättäen käyttäneet Desertcrosseja etulinjassa evakuointiin ja jopa hyökkäyksiin. Seuraukset ovat olleet hirveitä.

Forbesin jutussa kuvataan golfautoilla hyökänneiden venäläisten joutuneen suoranaiseen verilöylyyn jo Ukrainan lennokkien hampaissa ennen kuin tykistö ehti edes puuttua peliin.

Esimerkiinä kerrotaan hiljattain videolle jääneestä ”golfautohyökkäyksestä”, joka johti venäläisjoukon tuhoon.

Ukrainalaiset jakoivat Telegramiin tästä löytyvän videon kohtaamisesta.

– Lyhytelokuva Venäjän eliittijoukoista, jotka ajoivat Berdytshiin kiinalaisella golfautolla (tämä ei ole vitsi), saatteeksi veisteltiin.

Erääksi syyksi ajoneuvojen käytölle arvellaan Venäjän joukkojen pulaa miehistönkuljetusvaunuista. Nopeilla kevyiden ajoneuvojen rynnäköillä voitaisiin myös teoriassa pyrkiä yllättämään ukrainalaisia puolustajia. Aseistamattomat ja suojaamattomat ajoneuvot jättävät kuitenkin asiantuntija-arvioiden mukaan venäläiset liian alttiiksi ukrainalaisten lennokeille ja vastaiskuille kevyilläkin aseilla.

Chinese Desertcross 1000-3 ATVs in Russian service damaged by Ukrainian “Baba Yaga” drones in the Krynky area. 3/https://t.co/I1LaEaN3Ei pic.twitter.com/QLfAJtjS43 — Rob Lee (@RALee85) December 3, 2023