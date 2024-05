”Ystäviä ei voi jättää” – vapaaehtoiset taistelevat Ukrainan puolesta

Pääosin georgialaisista vapaaehtoisista vierastaistelijoista koostuva joukko, ”Georgian legioona”, on yksi suurimmista ulkomaalaistaistelijoiden muodostelmista Ukrainan sodassa. Vapaaehtoisyksikköä komentava Mamuka Mamulashvili perusti joukot vuonna 2014, Venäjän vallattua Krimin niemimaan. Hänen mukaansa Georgia joutui läpikäymään saman kuin Ukraina nyt Venäjän hyökättyä maahan vuonna 2008. Mamulashvilin mukaan ukrainalaiset olivat ainoita, jotka auttoivat Georgiaa tuolloin.

– Päätin taistella Ukrainan puolella, koska Ukraina on ystävä, ystäviä ei voi jättää, hän sanoo online.ua -sivuston julkaisemassa haastattelussa.

Komentajan mukaan georgialaiset vapaaehtoiset kokevat puolustavansa myös Georgiaa taistellessaan Ukrainassa. Jos Ukraina häviää, voi Georgia olla Venäjän seuraava uhri, hän sanoo.

Mamulashvilin mukaan Venäjä on levittänyt valheellista tietoa Georgian legioonasta heti sen perustamisesta saakka. Venäläiset ovat muun muassa väittäneet joukon jäsenten ampuneen ukrainalaisia Maidanilla.

– Venäjän FSB käytti kolmea väitettyä Georgian kansalaista, jotka väittivät tehneensä sen käskystäni, Mamulashvili kertoo haastattelussa.

– Venäjä haluaa murtaa henkemme ja on käynnistänyt yli 300 rikosilmoitusta Georgiasta tulevia vapaaehtoisia vastaan, komentaja sanoo.

Hänen oma vastarintansa Venäjää vastaan alkoi kauan ennen vuotta 2014.

– Olen ollut sodassa melkein 30 vuotta. Valitettavasti tämä on normi minun sukupolvelleni. Jos olisin voinut jättää itselleni viestin silloin, olisin kirjoittanut: ”Jatka taistelua!” hän toteaa.

