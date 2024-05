Jussi Halla-aho IL:lle Timo Vornasesta: Käsittämättömän huonoa arvostelukykyä

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoo Iltalehdelle pitävänsä perussuomalaisten kansanedustaja Timo Vornasen rikosepäilyä ”ikävänä tapauksena”. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Vornanen oli torstain ja perjantain välisenä yönä osallisena helsinkiläisen yökerhon ulkopuolella tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa.

Vornasen kerrotaan osoittaneen aseella kahta henkilöä päin ja ampuneen laukauksen ravintola Ihkun edessä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Kansanedustajaa epäillään nyt vaaran aiheuttamisesta, laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Vornanen on siviiliammatiltaan poliisi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän työvaliokunta esittää Vornasen erottamista eduskuntaryhmästä. Asiasta päätetään torstaina.

Iltalehdelle Halla-aho kertoo Vornasen osoittaneen ”käsittämättömän huonoa arvostelukykyä”. Puhemies korostaa, että poliisi tutkii asiaa paraikaa.

– Tärkeintähän on se, että kukaan ei loukkaantunut, ja tämänhetkisten tietojen mukaan ei ollut varsinaista tarkoitusta vahingoittaakaan ketään. Mutta kaikin puolin erittäin ikävä tapaus, Halla-aho sanoo IL:lle.

– Mutta se, että edustaja Vornanen on ylipäätään kuljettanut asetta mukanaan alkoholia nauttiessaan, osoittaa mielestäni käsittämättömän huonoa arvostelukykyä. Kyllä hän varmasti on poliisina ymmärtänyt, mitä siitä seuraa, jos hän tällä tavalla toimii, ja se on nimenomaan se, mikä itseäni tässä hämmästyttää suuresti.

Rikosepäily on jo ehtinyt herättää keskustelua Vornasen edellytyksistä jatkaa eduskunnan jäsenenä. Halla-aho muistuttaa, että nykyisen perustuslain aikana yhtäkään kansanedustajaa ei ole erotettu eduskunnasta, joten ennakkotapauksia ei juuri ole. Kansanedustajan erottamisprosessi voidaan käynnistää lainvoimaisen tuomion jälkeen, mutta tällaista ei välttämättä tällä eduskuntakaudella saada.

– Se, että mitä hänen itsensä pitäisi tehdä, kyllä minä luotan siihen, että hän aikuisena ihmisenä osaa sitten harkita, mikä olisi oikea tapa toimia, Halla-aho sanoo.

Puhemies Halla-ahon lisäksi myös sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kommentoi Vornasen tapausta vappupäivänä. Vappupuheessaan Rantanen kertoi, Vornasen nimeä mainitsematta, Perussuomalaisten jatkavan turvallisuudesta puhumista yksittäisen perussuomalaisen kansanedustajan ”ääliömäisestä toiminnasta” huolimatta. Kansalaisilla on oikeus odottaa poliisilta ja muilta turvallisuusviranomaisilta moitteetonta nuhteettomuutta ja lain edellyttämää käyttäytymistä, sisäministeri sanoi.

Juttua päivitetty klo 15.39 sisäministeri Mari Rantasen (ps.) kommenteilla.