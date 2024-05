Asiantuntija lyö luvut pöytään: Ainakin tämän verran rahaa pitäisi aina olla tilillä

Usein sanotaan, että pankkitilillä kannattaa pitää riittävästi rahaa yllättävien menojen tai niin sanotun ”pahan päivän” varalle. Tällaisista säästöistä käytetään usein termiä puskurirahasto.

Mikä sitten on sopiva määrä rahaa, jolla kotitalous pystyy varautumaan yllättäviin menoihin? Pitääkö puskurirahaston olla kerättynä pankkitilille, vai riittääkö että kotitaloudella ylipäänsä on omaisuutta, jonka voi tarpeen tullen realisoida?

Danske Bank Suomen päivittäispalveluista vastaava johtaja Heli Pieninkeroinen kertoo Verkkouutisille, että tilillä olisi suositeltavaa pitää kolmen tai neljän kuukauden tuloja vastaavaa summaa.

Riittävä puskurirahasto auttaa selviytymään yllättävistä arjen menoista tai äkillisestä elämäntilanteen muutoksesta.

– Puskurirahasto tietysti auttaa silloin, jos elämässä tapahtuu yllättäviä asioita, kuten hetkellistä työttömyysvaiheita.

Pieninkeroinen ei osaa mainita mitään tiettyä euromäärää, jota olisi hyvä pitää tilillä. Jokaisen kotitalouden puskurirahaston määrä on yksilöllinen. Hänen mukaansa puskurivaraston suuruus on hyvä suhteuttaa oman kotitaloutensa tuloihin ja menoihin.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että lapsiperheessä on todennäköisesti tarve suuremmalle puskurirahastolle kuin yksin asuvalla sinkulla.

Myös sillä on merkitystä, mihin puskurirahastoa säästää. Koska puskuria kartutetaan yllättävien menojen varalle, Pieninkeroisen mukaan olisi hyvä, että rahat olisivat tarvittaessa käytettävissä mahdollisimman nopeasti.

– Siinä mielessä puskurivarastoa kannattaa säästää erilliselle säästötilille.

Tavalliselle käyttötilille puolestaan olisi Pieninkeroisen mukaan hyvä aina jättää kuukauden menoja vastaava summa.

Puskurivarastoa kannattaa säilyttää siten, että rahat ovat mahdollisimman nopeasti käytettävissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Lyhyen aikavälin puskuria kannattaa säilyttää pankkitilillä

Säästämisestä puhuttaessa nostetaan usein esille se, ettei ylimääräisiä rahoja kannata makuuttaa matalakorkoisilla tai jopa korottomilla tileillä. Tämä johtuu siitä, että usein talletuksille saa paremman koron esimerkiksi määräaikaisten talletusten, rahastojen tai osakkeiden kautta.

Pieninkeroinen huomauttaa, että lyhyen aikavälin puskuria on kannattavinta pitää sellaisilla tileillä, jotka ovat heti käytettävissä.

– Jos kotitaloudella on enemmän kertyneitä säästöjä (kuin välttämätön puskurirahasto), niin kannattaa keskustella pankin kanssa vaihtoehdoista. Sijoituksen kohteen määrittää aina se, milloin haluaa sijoitettavat rahat käyttöönsä

Hän kuitenkin muistuttaa, että yleensä sijoittamiseen ei kannata käyttää sellaisia rahoja, joita voisi tarvita nopeasti muihin tarkoituksiin.

– Sijoitettavan varallisuuden olisi hyvä olla sellaista ”ylimääräistä rahaa”, missä voi olla pidempi ajallinen horisontti.

Elinkustannusten ja korkojen noustessa kotitalouksien huoli säästämisestä on kasvanut. Tämä näkyy myös viimeisimmässä Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2023 -tutkimuksessa. Sen mukaan suomalaisten kotitalouksien huoli on se, että he eivät ole onnistuneet varautumaan yllättäviin menoihin riittävästi tai heillä ei ole riittävästi rahaa säästössä.

– Taloudellisen mielenrauhan rakentaminen alkaa puskurirahaston kartuttamisesta. Säästämisen voi aloittaa pienilläkin summilla. Elämässä tulee aina pieniä ja isoja yllätyksiä, jotka näkyvät taloudessa, Pieninkeroinen sanoo.

